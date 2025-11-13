快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
普發1萬元現金，於11日晚間至12日凌晨陸續入帳，許多第一批登記的民眾已經收到。圖／聯合報系資料照
全民引頸期盼的「全民+1政府相挺」普發1萬元現金，於11日晚間至12日凌晨陸續入帳，許多第一批登記的民眾已經開心收到。然而，有一名網友卻在睡夢中經歷「錢來得快、去得也快」的事件，1萬元剛入帳，不到四小時就被扣光，成為「全台第一個花完普發1萬」的人。

這名網友在社群平台Threads上分享親身經歷，貼出帳戶交易明細表示，1萬元在凌晨3點入帳，備註欄清楚顯示「行政院發」。然而到了早上6點，帳戶隨即因信用卡設定自動扣款，被扣走1萬3000多元，讓他直呼「太慘了，擁有它不到四小時，還在我熟睡的時候就消失了」。

原PO也向其他網友詢問：「大家入帳了嗎？想好怎麼花了嗎？」這番貼文迅速引發熱烈回應，許多人笑稱他可能是「全台第一個用完普發1萬的人」，也有人打趣說「普發1萬只是經過你的帳戶」、「倒賠3000多也太慘」。

網友們紛紛留言調侃：「來無影，去無蹤」、「這邊應該很多人都是拿他繳卡費」、「我在等有沒有因為普發一萬，然後被AI判定交易異常，然後被鎖帳號」、「只要在乎曾經擁有過」、「帳戶只是錢錢轉運站」、「沒想到你在睡夢中花了普發金」、「3點半到帳，5:00起床就轉出去繳卡費了」。

普發現金
睡夢中1萬元蒸發！男成全台「最快用完普發現金」的人 網笑翻：只是路過

