網路口碑之星首屆社群小編獎　全家親曝心法

大數據股份有限公司旗下《網路溫度計 DailyView》於近日舉辦「2025第八屆網路口碑之星」頒獎典禮，以「AI領航 信任先行」為主題，並根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察近一年（2024/7/1至2025/6/30）聲量趨勢與實踐表現，表彰在業界表現卓越、創新突破的企業與團體，今年首次頒發「年度最具網路好評影響力社群小編」，由全家便利商店獲此殊榮。以幽默互動與即時話題操作，掀起一波波社群熱潮，成功凝聚年輕世代共鳴，每次出手都讓品牌討論度迅速擴散，成為零售業社群行銷典範。

有梗、有趣又懂粉！全家小編勇奪個人獎殊榮

擺脫老字號品牌的既定印象，全家便利商店小編以創意社群經營打造出年輕化品牌形象，勇奪「年度最具網路好評影響力社群小編」個人獎。憑藉著幽默形象與時事話題，成功讓品牌跨入年輕世代的交流語境。從「祝隔壁同事生日快樂」的跨品牌互動，到「餐盒凹槽用途」的神回覆，全家小編總能用幽默巧思抓住網友笑點與共鳴，引發高度話題與媒體轉載，帶動網路互動力年增44.8%，更讓官方品牌在Threads上的聲量成長高達58.5倍。

根據 《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析軟體觀察發現，近一年關於「全家便利商店」的討論度明顯飆升，熱門關鍵字大多圍繞在「隔壁、生日、生日快樂、貼文」，顯見全家透過創意與互動，證明社群經營不只能拉近和消費者之間的距離，更能創造品牌聲量，成為年度最具影響力的品牌典範當之無愧。

全家小編暖心告白 盼成為大家生活中最熟悉的朋友

「網路上是海巡王，但實體頒獎典禮還是需要小抄的～」全家便利商店整合行銷部數位行銷經理紀伊謙代表「全家小編」出席「2025第八屆網路口碑之星」頒獎典禮，幽默開場發表感言，逗笑全場。

得獎的時候通常都要先感謝父母，謝謝我爸媽在7月11日把我生下來，也謝謝公司選我當小編！

雖然生日剛好是7月11日，但命運卻沒有把他帶進統一超商，反而成了全家的社群靈魂人物。這樣的巧妙自嘲，不僅展現他社群上的玩梗功力，也道出了他與品牌之間的特別緣分。

同樣都是經營品牌社群，為何全家就能破圈爆紅？談起社群經營心法，小編大方分享「現在的社群喜歡快速的跟風生活時事，也可能是一件日常小事被注意到，也不會放棄諧音梗的」。

在發文前，如果不確定貼文會不會引起歪樓或誤解，行銷同仁也會互相「幫對方踩雷」，先從同事的觀感出發，檢查內容是否合適。

但即使如此，網路世界變化太快速，還是會有社群內容反應與預期不同的情況，我們從網有反應中學習，努力讓幽默有感但不失分寸，讓粉絲覺得親切、有趣。

全家小編能迅速掌握時事話題脈動，關鍵在於公司高彈性的協作模式，「在經營社群時，我們會有多個不同的群組，裡面包含各項品類的PM、關係人」，內部團隊建立了靈活的討論流程與即時回報的時事群組，甚至是24小時的在線，讓成員能隨時分享生活觀察與網路熱話。一但遇到公關事件，便能群組內快速地確認狀況，啟動相關的流程。

關於靈感來源的部分，全家小編更進一步分享，「開發創意內容的感知常常來自於不同的地方，可能是一則網友留言、店舖觀察的一個小瞬間、行銷同事腦力激盪、協作廠商提供的創意梗、行銷同事之間群組內日常對話。」全家小編綜合這些來自日常生活的觀察，再結合自己幽默有趣的人設，轉化成能引發共鳴與話題的貼文。此外，喜歡與網友互動的全家小編，更時常化身「海巡王」，現身於各大品牌或網友留言區。

某次曾在網紅High咖的貼文下，用一本正經的語氣回覆餐盒邊緣凹槽用途：「此凹溝通常是用來盛一部分的湯，方便給朋友們圍著凹溝一起飲用，所以通常是外向的人才用得到。凹溝飲，outgoing (adj.) 外向的。」該貼文吸引超過5萬人按讚，笑翻無數網友，也展現全家兼具幽默與貼近生活的形象特色。

全家想在大家的生活裡，不只是反應快，更能剛好出現、剛好讓你笑一下。

更貼近此刻的消費者，全家就是你家，到處都能看到你的感覺。

回顧一路走來的經營歷程，小編感性表示，當然這些也是來自於公司給予行銷團隊高度信任，小編能被直接授權，即時發揮創意，不需要再層層審批錯過最好的回覆時間點。「全家也會持續用幽默、溫度和創意，讓全家就是你家的品牌精神，在每一次互動中被看見，讓全家變成大家生活裡最熟悉、最有共鳴的朋友」。從一則則打動人心的貼文，到一場場引發共鳴的話題，全家小編用文字與幽默，拉近了品牌與消費者之間的距離，也讓這句「全家就是你家」成了每個人生活裡最真實親切的存在。

