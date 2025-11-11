潮濕到衣櫃發霉！她買「吊掛式除濕袋」救急 過來人曝悲慘下場

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己的宿舍濕氣太重，竟然連衣櫃都發霉，嚇得立刻買吊掛式除濕袋救急。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己的宿舍濕氣太重，竟然連衣櫃都發霉，嚇得立刻買吊掛式除濕袋救急。示意圖／Ingimage

台灣天氣潮濕，不少家庭都需要天天開除濕機。對此，一名女網友分享，自己的宿舍濕氣太重，竟然連衣櫃都發霉，嚇得立刻買吊掛式除濕袋救急。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「現在還有人在用衣櫃除濕袋嗎？」為題，指出近期連日下雨，宿舍非常潮濕，連衣櫃都出現明顯的發霉情形，因為坪數小加上預算限制，只能先緊急買吊掛式除濕袋放在衣櫃，結果放不到一個禮拜就已經很多水。

貼文一出，不少過來人都建議改用其他除濕用品，「吊掛式的容量最小，妳要不要考慮盒裝的？」、「建議買盒裝的，然後再買補充包，這個我之前用過，有一次水滴到衣櫃裡」、「改買盒裝的之後，每次用完都再買顆粒補充就好」、「可買除濕器，有加熱還原很方便」、「推除濕方塊，不怕漏超吸水」、「原本是用這種（吊掛式），但是爆掉過一次以後就改用盒裝的」。

還有網友表示，「不建議買這種，之前我有很長一段時間用這種，結果發現很常破掉，裡面的液體有腐蝕性」、「這種的破掉液體很難清，還要用小蘇打粉吸個老半天」、「其實這個除濕袋完全沒用，最根本還是買台除濕機吧」、「如果只是衣櫃用，買台小型除濕機很划算」。

