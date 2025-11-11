鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

鳳凰颱風今(11日)晨發布陸警，根據中央氣象署最新風雨預測，有8縣市包括新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、連江縣、澎湖縣、台東縣明天達到停班停課標準。民眾除了關心颱風最新動向，有網友也意外發現「鳳凰颱風」的台語，令人聯想到當紅韓國女團i-dle的歌曲〈Klaxon〉，在社群掀起一股音浪。

Threads上有網友看到各家台語新聞播報颱風消息，發現「鳳凰颱風」台語念法為 「Hōng-hông hong-thai」，前三個字發音都像「轟」，但語調卻都不一樣，讓網友驚呼「台語真是博大精深」，貼文不到一天就吸引219萬次瀏覽，網友在底下留言，「請幫我點播一首klaxon」、「如果有台語怪物，這題外國人會崩潰吧」、「舌頭為什麼不會打結，好厲害…」。

還有網友將主播報導「鳳凰颱風」的台語和歌曲〈Klaxon〉剪輯在一起，讓網友笑翻，「葉舒華：好好的歌被你們這樣搞」、「不可能沒開聲音還秒懂」、「舒華關心您！轟轟轟轟轟轟」、「鳳凰颱風表示：我竟然還有主打歌！」、「可惡！以後聽那首歌就會想到『鳳凰風颱』」、「術業有專攻，舒華轟轟轟」。

還有網友表示，「最盡責的桃園市代言人，主題曲都有了，當然要放假一下」、「已笑瘋」、「重看了好幾次」、「決定明後天風大雨大來聽這首歌」、「要我以後怎麼面對這首歌」、「我也是腦中自動播放這首歌」、「這很可以」、「笑哭了」。

社群熱議也將流量也導入i-dle歌曲〈Klaxon〉在YouTube頻道的觀看次數，影片下方就有網友留言：「這首歌會再紅一次」、「時隔一年繼續來轟轟轟」、「為了鳳凰颱風來朝聖，轟轟轟轟轟」、「因為鳳凰颱風台語而來的」。