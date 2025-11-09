快訊

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

央視威脅「全球抓捕沈伯洋」 陸委會：未來恐擴及所有台灣民眾

聽新聞
0:00 / 0:00

高麗菜如何炒得又甜又脆？ 網：大火快炒還要加1物

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文提問要如何將高麗菜炒得又甜又脆。 示意圖／ingimage
有網友發文提問要如何將高麗菜炒得又甜又脆。 示意圖／ingimage

近日一名網友在論壇詢問「如何將高麗菜炒得又甜又脆？」他認為蔬菜類要加水、加熱一段時間，才有甜味，但這樣的方法會讓高麗菜軟掉，對此不少過來人以自身經驗提出建議。

原PO在PTT以「高麗菜如何炒得又甜又脆？」為題發文稱，想要把菜炒得又甜又脆不太容易，但似乎是餐廳基本功。他認為蔬菜類要讓甜味出來，需要加水與加熱一段時間，但是高麗菜加水、加油炒久了又會軟掉，因此想請教內行人，「高麗菜如何炒得又甜又脆？」

有網友建議可以加糖試試，「加糖、味精、雞粉」、「我都加冰糖」、「加糖乾炒不開火」、「加糖啦，一定要過油才會脆」、「下鍋3秒灑糖盛盤，保證脆甜」；還有人建議其他調味方式，「不加油，用奶油下去炒，再加一點鹽」、「加甘蔗汁」。

也有內行人提出不同的料理方式，「用鐵鍋大火炒」、「先過油」、「有鍋氣收水分才會甜」、「首先你要有大火，再有個好的炒鍋」、「大火爆香，先倒水，然後馬上倒菜」、「鍋子溫度要夠，下油馬上炒，別等油熱，快炒起鍋，高麗菜品種也要挑，要挑重量輕的」、「鐵鍋，最大火，很快就好了很簡單」、「大火快炒，起鍋前再加鹽巴調味」、「大火快炒，不要悶」。

下廚 高麗菜

延伸閱讀

彰化線西7分地初秋高麗菜自採價10顆100元 一天就採走半園

比水煮健康！她曝青菜「1作法」更清脆 網實測：快速又方便

為什麼有些高麗菜會比較乾硬難啃？一次搞懂怎麼買又煮得甜

素食者、健康族的飲品新寵！黑麥汁、纖麥汁喝出養生與安心

相關新聞

高麗菜如何炒得又甜又脆？ 網：大火快炒還要加1物

近日一名網友在論壇詢問「如何將高麗菜炒得又甜又脆？」他認為蔬菜類要加水、加熱一段時間，才有甜味，但這樣的方法會讓高麗菜軟掉，對此不少過來人以自身經驗提出建議。

律師揭外配年收驚人 嘆「台灣人沒理由覺得自己不行」

近年有許多外籍配偶遠嫁台灣，然而，語言不通並沒有阻止她們在這片土地打拚。律師林智群透露，自己有一位客戶就是外籍配偶，對方的年收入高得嚇人，直呼之前開庭時，「她講出來的數字真的讓我嚇一跳」，也因此他認為「台灣人沒理由覺得自己不行」。

日本人難以理解台灣旅客4行為 這1點引起最多人共鳴

日本是台灣人最愛造訪的國家之一，街頭巷尾總能遇見滿手戰利品的台灣旅客。不過，長期定居台灣的日本YouTuber三原慧悟近日在影片中分享「日本人眼中最難以理解的觀光客行為4選」，引起熱烈討論，從飲食選擇到電車禮儀，全都被他點名。

新北耶誕城要擴大？他猜下一站是這裡 網崩潰：塞到懷疑人生

2025進入尾聲，新北板橋最大盛事「新北歡樂耶誕城」也將於14日開幕。據近日報導，有議員提出想將耶誕城分散至其他地區的想法，消息一出引來各界熱議，一名網友在PTT發文推測，也許會擴至即將通車的三鶯線或淡水。

北捷排隊潛規則！他照規矩排卻被嗆插隊 一堆人仍不知

台北捷運是雙北最重要的大眾運輸工具之一，不過近日有乘客分享北捷「排隊潛規則」，意外引發熱議。原來不少月台門口設有兩條排隊線，但多數人只習慣站在靠近車門的一側，導致另一條動線長期被忽視。

「雙11」購物沒人瘋？ 網曝背後原因：全是套路

一年一度的雙11又要到了，一名網友在PTT納悶指出，過去只要接近11月11號，電商平台便會推出各種大促銷活動，消費者更是紛紛呈現準備大買一波的「備戰姿態」，可如今根本沒有什麼人在關注雙11購物節。貼文曝光後，網友見怪不怪「現在每個月都來一次特賣，雙十一沒比較便宜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。