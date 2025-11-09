高麗菜如何炒得又甜又脆？ 網：大火快炒還要加1物

近日一名網友在論壇詢問「如何將高麗菜炒得又甜又脆？」他認為蔬菜類要加水、加熱一段時間，才有甜味，但這樣的方法會讓高麗菜軟掉，對此不少過來人以自身經驗提出建議。

原PO在PTT以「高麗菜如何炒得又甜又脆？」為題發文稱，想要把菜炒得又甜又脆不太容易，但似乎是餐廳基本功。他認為蔬菜類要讓甜味出來，需要加水與加熱一段時間，但是高麗菜加水、加油炒久了又會軟掉，因此想請教內行人，「高麗菜如何炒得又甜又脆？」

有網友建議可以加糖試試，「加糖、味精、雞粉」、「我都加冰糖」、「加糖乾炒不開火」、「加糖啦，一定要過油才會脆」、「下鍋3秒灑糖盛盤，保證脆甜」；還有人建議其他調味方式，「不加油，用奶油下去炒，再加一點鹽」、「加甘蔗汁」。

也有內行人提出不同的料理方式，「用鐵鍋大火炒」、「先過油」、「有鍋氣收水分才會甜」、「首先你要有大火，再有個好的炒鍋」、「大火爆香，先倒水，然後馬上倒菜」、「鍋子溫度要夠，下油馬上炒，別等油熱，快炒起鍋，高麗菜品種也要挑，要挑重量輕的」、「鐵鍋，最大火，很快就好了很簡單」、「大火快炒，起鍋前再加鹽巴調味」、「大火快炒，不要悶」。