律師揭外配年收驚人 嘆「台灣人沒理由覺得自己不行」

近年有許多外籍配偶遠嫁台灣，然而，語言不通並沒有阻止她們在這片土地打拚。律師林智群透露，自己有一位客戶就是外籍配偶，對方的年收入高得嚇人，直呼之前開庭時，「她講出來的數字真的讓我嚇一跳」，也因此他認為「台灣人沒理由覺得自己不行」。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文分享，有遇過客戶是外配，真的很刻苦耐勞，賺錢像不要命一樣，當然年收入也是豐厚。他回憶，開庭時法官問她年收入，對方講出來的數字讓他非常震驚。林智群坦言，現在看到年輕人抱怨政府不幫忙，自己都會想到外配在台灣人生地不熟、語言不通，還可以努力闖出一片天，台灣人沒理由覺得自己不行。

貼文下方還打上「#失敗的人找藉口#成功的人找方法」，文章發布後網友狂點頭，「本來就是，雖然不想承認，但我以前傳產的越籍同事，在學習能力、吃苦耐勞方面都比台灣年輕人好上許多」、「她們有些真的很拚，我遇到很多台灣男生，根本就是靠外配在養」、「我也聽過越配靠修剪指甲買房的」、「外配真的很拚！台灣很多地方都是她們撐起來的」、「她們在台灣掌控的經濟不可小看」。

也有人分析，「苦力的工作幾乎被越南外勞佔據了，因此這幾年越南勞工都變小包商了，不是沒有工作，是台灣人太會選工作」、「台灣年輕人愛玩愛享受又抱怨賺不到錢，只好來罵政府景氣不好」、「不想吃苦的年輕人還不少，可能是沒有辛苦過，從來也不缺物資的關係吧」、「很多移工超愛加班，下班衝外送，不要命賺錢，可能台灣已過這階段，價值觀不同了」。