日本人難以理解台灣旅客4行為 這1點引起最多人共鳴

日本是台灣人最愛造訪的國家之一，街頭巷尾總能遇見滿手戰利品的台灣旅客。不過，長期定居台灣的日本YouTuber三原慧悟，近日在影片中分享「日本人眼中最難以理解的觀光客行為4選」，引起熱烈討論，從飲食選擇到電車禮儀，全都被他點名。

他首先提到，許多台灣旅客到了日本仍習慣吃一蘭拉麵、壽司郎等連鎖店，讓他忍不住直呼「味道幾乎一樣，真的沒必要特地去吃！」三原慧悟笑說，如果想嚐日本在地風味，不妨多嘗試當地小店，「既然飛那麼遠，就別錯過只有日本才吃得到的料理。」不過他也補充，像吉野家、すき家等主食型連鎖店的確比台灣更道地。

第二點則是許多台灣人習慣的語助詞「蛤」。他提醒，「蛤」在日本人耳中語氣強烈、甚至略帶挑釁，若在不熟悉台灣文化的人面前脫口而出，可能被誤會成不禮貌。三原建議，想表達疑惑時改用「誒？」（え？）會更自然。

影片中三原慧悟還提到，台灣遊客常帶「空行李箱」赴日，讓他相當驚訝。許多人是為了把戰利品和伴手禮裝回來，但他認為，如今不少商品台灣也能買到，不必特地扛回。最後，三原提醒旅客搭電車時務必將背包背到胸前，避免在人潮中推撞他人，「這點其實連台灣捷運也一直在宣導」。

影片上架後吸引大批網友留言，最引起共鳴的正是「蛤」文化。有網友笑說，「『蛤』是一種融入骨髓的本能，想改成『誒』真的不容易！」也有人分享親身經驗，「店員講完日文我脫口而出一聲『蛤』，結果對方嚇到轉身走掉」。日本朋友也留言表示，聽到「蛤」時確實會誤會成黑道語氣，讓台灣網友哭笑不得。