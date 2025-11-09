新北耶誕城要擴大？他猜下一站是這裡 網崩潰：塞到懷疑人生

2025進入尾聲，新北板橋最大盛事「新北歡樂耶誕城」也將於14日開幕。據近日報導，有議員提出想將耶誕城分散至其他地區的想法，消息一出引來各界熱議，一名網友在PTT發文推測，也許會擴至即將通車的三鶯線或淡水。

針對耶誕城外擴提議，新北市市長侯友宜回應「這是下一步要做的」，期望未來耶誕城觀光效益分散至其他地區。原PO則推測，會不會因為三鶯線未來要通車，所以想將耶誕城擴至三鶯線，還是因為大巨蛋有計劃設在淡水，所以耶誕城也要在淡水？

不論結果是哪，原PO都表態「真的不希望是在新莊」，雖然知道新北市政府的第二行政大樓就在一旁，但就像大家說的，把耶誕城留在板橋就好，直言「不要放出來害人」。

貼文引起眾人熱議，「留在板橋就好，謝謝」、「拜託，去辦在淡海、林口，不要搞在中永和、三重新莊」、「每次演唱會那天就回不了家，塞爛」、「尖峰上下班時間和周六周日，市府周邊塞到懷疑人生」、「淡水放放煙火就好，拜託」；也有網友調侃，「反正淡水已經很塞車，就順便當成淡江大橋壓力測試吧」、「好的，瑞芳平溪請接招」。

也有人提議，「辦在林口三井那邊不錯啊」、「新北大都會公園那邊也很適合」、「鶯歌美術館很空曠可行，板橋超級可怕的好嗎」、「萬華區和圓山親子館都蠻不錯，夠大、東西多」、「去淡海新市鎮那邊真的不錯，不是嫌人少嗎？剛好移一波過去」、「新莊棒球場附近也可以吧，休賽季沒使用辦活動正好」。