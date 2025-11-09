「雙11」購物沒人瘋？ 網曝背後原因：全是套路

一年一度的雙11又要到了，一名網友在PTT納悶指出，過去只要接近11月11日，電商平台便會推出各種大促銷活動，消費者更是紛紛呈現準備大買一波的「備戰姿態」，可如今根本沒有什麼人在關注雙11購物節。貼文曝光後，網友見怪不怪，「現在每個月都來一次特賣，雙11沒比較便宜」。

原PO表示當初「雙11怎麼來的，我好像都印象模糊了」，過去只知道這一天就是大家大肆網路購物的日子，所有電商也會集中人力來處理發貨，新聞更是一直報導，衝高買氣，整個10月、11月就是在大買特買。

他好奇問「為什麼這一兩年，根本很少有人在特別提雙11了」，並表示看社群、各家販售，一樣還是會打出雙11折扣，但是看起來就好像沒什麼特別，也感受不到周遭的人有熱衷電子消費的感覺。

貼文下方網友直言，「優惠太差」、「沒便宜多少」、「電商平台本來就一堆特價跟優惠活動」、「現在每個月都嘛有活動」、「哪天不是購物節特惠價」、「感覺是純粹台灣景氣不好，零售買氣降低」、「又沒真的比較便宜」。

也有人吐槽，「打折後才是原價都玩幾年了，全是套路」、「沒比較便宜還卡物流，幹嘛挑這時候買」、「沒錢買啊，且有些東西雙11的價格還比日本免稅店貴」、「很多都先漲價再折扣」、「買淘寶、拼多多阿！比台灣的平台便宜多」、「很煩每個都要定點搶或登記」。