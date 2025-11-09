快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

北捷排隊潛規則！他照規矩排卻被嗆插隊 一堆人仍不知

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運是雙北最重要的大眾運輸工具之一，不過近日有乘客分享北捷「排隊潛規則」，意外引發熱議。圖／聯合報系資料照
台北捷運是雙北最重要的大眾運輸工具之一，不過近日有乘客分享北捷「排隊潛規則」，意外引發熱議。圖／聯合報系資料照

台北捷運是雙北最重要的大眾運輸工具之一，近日有乘客分享北捷「排隊潛規則」，意外引發熱議。原來不少月台門口設有兩條排隊線，但多數人只習慣站在靠近車門的一側，導致另一條動線長期被忽視。

一名網友在Threads上貼出照片，只見北捷板南線月台乘客整齊排隊，地面上其實有兩條白線，劃出左右兩道候車動線，但大部分的人擠在右邊那條線上，左邊空無一人，讓他忍不住發問：「旁邊這條大家會直接站過去嗎？有時候覺得滿好笑的。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文一出立刻掀起討論，「會欸，我都直接站到第一個，錯了嗎？」、「那邊本來就可以排隊」、「你一站過去，後面的人就會跑去你後面了」、「直接排，目前沒遇過被糾正」、「真假，我搭捷運10年沒發現過」。

也有網友表示，「曾經被旁邊小學生說我插隊」、「我上次帶著小孩排，就被一位大叔唸，我說『地上有劃兩條線，為什麼不能站？』然後對方一直跳針」、「左邊那排是右邊太多人的時候向左排，所以門開也是要等右邊先上完，左邊才上，不過看到的情況都是一開就一起擠進去」。

還有網友分享親身經驗，自己曾站在離車門稍遠的那條線上，卻被後方乘客怒斥插隊，怎麼解釋都沒用。最後對方甚至請來捷運保全處理，結果保全當場表示：「那邊可以排。」讓他終於鬆一口氣。

台北捷運 Threads 大眾運輸

延伸閱讀

想買Pixel Watch 4？5款替代智慧手錶推薦 超長續航、平價統統有

咒賴清德、嗆管川普！「宇宙彌勒皇教」教主身價破10億 媒體人揭內幕

被台南物價驚呆！新疆妹爽嗑牛肉湯、肉燥飯 1舉動意外掀網議論

70歲老翁「每天聽音樂」腦袋變靈光 醫曬研究數據：是真的

相關新聞

新北耶誕城要擴大？他猜下一站是這裡 網崩潰：塞到懷疑人生

2025進入尾聲，新北板橋最大盛事「新北歡樂耶誕城」也將於14日開幕。據近日報導，有議員提出想將耶誕城分散至其他地區的想法，消息一出引來各界熱議，一名網友在PTT發文推測，也許會擴至即將通車的三鶯線或淡水。

北捷排隊潛規則！他照規矩排卻被嗆插隊 一堆人仍不知

台北捷運是雙北最重要的大眾運輸工具之一，不過近日有乘客分享北捷「排隊潛規則」，意外引發熱議。原來不少月台門口設有兩條排隊線，但多數人只習慣站在靠近車門的一側，導致另一條動線長期被忽視。

「雙11」購物沒人瘋？ 網曝背後原因：全是套路

一年一度的雙11又要到了，一名網友在PTT納悶指出，過去只要接近11月11號，電商平台便會推出各種大促銷活動，消費者更是紛紛呈現準備大買一波的「備戰姿態」，可如今根本沒有什麼人在關注雙11購物節。貼文曝光後，網友見怪不怪「現在每個月都來一次特賣，雙十一沒比較便宜」。

被台南物價驚呆！新疆妹爽嗑牛肉湯、肉燥飯 1舉動意外掀網議論

來自中國大陸新疆的一名女網友近日到台南旅遊，入住飯店後用外送平台點了肉燥飯、牛肉湯、滷蛋與青菜，結帳金額僅350元，讓她驚呼「被物價震驚到！」這篇分享文在Threads曝光後，至今已吸引超過3500人按讚、瀏覽數突破26萬次，不過其中一張照片卻意外引爆在地網友的議論。

花半年精心規劃旅日行程！出發前夕「被女伴放鳥」 旅遊達人曝實用建議

旅日達人林氏璧在臉書分享一則熱門話題，內容是一名男網友花了半年規劃日本旅遊行程，出發前夕卻被女伴「放鴿子」，理由是交到新男友，讓男網友傻眼直呼「史上最雷旅伴」。林氏璧對此給了2大建議，並大力讚賞男網友的行程規劃。

他普發1萬想去「這觀光勝地」 網搖頭：一天就沒了

政府近期將普發現金1萬元，不少人打算拿來投資、購物或旅遊。對此，一名網友分享，自己打算利用這筆錢搭配特休，去墾丁玩幾天。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。