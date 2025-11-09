北捷排隊潛規則！他照規矩排卻被嗆插隊 一堆人仍不知

台北捷運是雙北最重要的大眾運輸工具之一，近日有乘客分享北捷「排隊潛規則」，意外引發熱議。原來不少月台門口設有兩條排隊線，但多數人只習慣站在靠近車門的一側，導致另一條動線長期被忽視。

一名網友在Threads上貼出照片，只見北捷板南線月台乘客整齊排隊，地面上其實有兩條白線，劃出左右兩道候車動線，但大部分的人擠在右邊那條線上，左邊空無一人，讓他忍不住發問：「旁邊這條大家會直接站過去嗎？有時候覺得滿好笑的。」

貼文一出立刻掀起討論，「會欸，我都直接站到第一個，錯了嗎？」、「那邊本來就可以排隊」、「你一站過去，後面的人就會跑去你後面了」、「直接排，目前沒遇過被糾正」、「真假，我搭捷運10年沒發現過」。

也有網友表示，「曾經被旁邊小學生說我插隊」、「我上次帶著小孩排，就被一位大叔唸，我說『地上有劃兩條線，為什麼不能站？』然後對方一直跳針」、「左邊那排是右邊太多人的時候向左排，所以門開也是要等右邊先上完，左邊才上，不過看到的情況都是一開就一起擠進去」。

還有網友分享親身經驗，自己曾站在離車門稍遠的那條線上，卻被後方乘客怒斥插隊，怎麼解釋都沒用。最後對方甚至請來捷運保全處理，結果保全當場表示：「那邊可以排。」讓他終於鬆一口氣。