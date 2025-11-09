被台南物價驚呆！新疆妹爽嗑牛肉湯、肉燥飯 1舉動意外掀網議論

來自中國大陸新疆的一名女網友近日到台南旅遊，入住飯店後用外送平台點了肉燥飯、牛肉湯、滷蛋與青菜，結帳金額僅350元，讓她驚呼「被物價震驚到！」這篇分享文在Threads曝光後，至今已吸引超過3500人按讚，瀏覽數突破26萬次，不過卻意外引爆在地網友的議論。

原PO貼出餐點照片表示，她在外送平台上看到某牛肉湯店家推出「買一送一」活動，以為是買湯送飯，沒想到實際送來竟是兩份肉燥飯加兩碗牛肉湯，讓她直呼超划算。由於飯店沒有附餐具，原PO還用咖啡匙吃完全部，笑稱「太特別的體驗」。

但照片放上網後立刻引起熱議，原因是她把沾牛肉的醬油膏與薑絲，直接淋在肉燥飯上。台南人紛紛搞笑留言：「這是公然挑釁台南人」、「我要告妳，貸款也要告」、「台南人表示，有邪教快來抓走」、「第一次懂得義大利人看到夏威夷披薩上有鳳梨是什麼感覺」。

事後，這位新疆女子也回應，自己誤會了吃法，牛肉湯本身就很好喝，肉片直接吃就很讚，所以以為醬料是給飯的，但吃完第一盒後覺得太甜、味道被蓋掉，第二盒就沒再這樣拌。

此外，原PO也提到自己逛花園夜市時，發現台灣竟有「烏魯木齊正宗新疆羊肉串」攤位，嘗過後卻笑稱雖然好吃，但味道跟新疆其實沒什麼關係，「本新疆人大為震撼」，再度引發網友關注。