花半年精心規劃旅日行程！出發前夕「被女伴放鳥」 旅遊達人曝實用建議
旅日達人林氏璧在臉書分享一則熱門話題，內容是一名男網友花了半年規劃日本旅遊行程，出發前夕卻被女伴「放鴿子」，理由是交到新男友，讓男網友傻眼直呼「史上最雷旅伴」。林氏璧對此給了2大建議，並大力讚賞男網友的行程規劃。
這名男網友在社群平台「Threads」表示，去年11月女方主動邀約一起去日本旅遊，他便開始細心規劃行程。隨著聊天、交流越來越多，他對女方逐漸產生好感，直到今年5月女方確認同行，他便全心投入準備，不僅蒐集各種資訊、交通方式，還依照雙方討論調整細節，沒想到最後卻遭臨時放生，讓他心寒又無奈。
對此，林氏璧表示，這已經超出旅遊範疇，更像是一場感情課題。他提出兩個建議：第一，可以更換目的地，例如改去韓國旅行，避免舊行程勾起不愉快的回憶；第二，乾脆再找新旅伴同行，畢竟男網友自稱旅行風格隨性，調整行程應該不難。
林氏璧也鼓勵男網友，不要浪費這份精心規劃的行程，未來或許能與更合適的人一同完成這趟旅程。他更幽默補充，若有網友對這份日本行程有興趣，也可以考慮「應徵旅伴」，享受一場完美設計的日本之旅。
