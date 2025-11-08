他普發1萬想去「這觀光勝地」 網搖頭：一天就沒了

政府近期將普發現金1萬元，不少人打算拿來投資、購物或旅遊。對此，一名網友分享，自己打算利用這筆錢搭配特休，去墾丁玩幾天。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「領到一萬去墾丁可以玩幾天？」為題，指出自己是一名上班族，在高雄上班，近期想拿普發1萬元，加上特休假去墾丁玩幾天，好奇問大家行程可以安排幾天？

貼文一出後，不少網友都表示「交通費加住一晚就一萬了吧，說不定不夠用」、「才一萬，你連踏進墾丁的資格都沒有」、「還沒到，錢就花完了」、「加一點錢出國不是更爽？」、「一天吧，記得經過就好，去小港坐飛機出國」、「逛街吃3攤就沒了」、「看能不能吃一盤滷味」。

事實上，墾丁近年的飯店房價，加上當地攤販物價過高，遭到不少網友詬病，加上交通不便利、出國玩的成本越來越低，許多人都選擇出國旅遊，而非國旅。