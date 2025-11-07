拿50萬出國玩3個月「選大陸還是南韓？」 多數人3原因選這裡

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇如果拿50萬出國三個月，該選擇大陸還是南韓？貼文引起熱議，不少人力推大陸景點。示意圖／AI生成

台灣人愛出國旅行，最常去的國家非日本、南韓莫屬。有一名女網友好奇，如果準備50萬元出國玩3個月，中國大陸跟南韓哪一個比較好玩？貼文引來不少討論，多數人的答案都選擇大陸，顛覆不少人的看法。

原PO在PTT以「韓國好玩還是中國」為題發文，好奇如果拿50萬元出國玩3個月，大陸或者南韓要怎麼選擇？她透露自己想看大景還要深度旅遊，除此之外還要有美食可以吃、交通也很方便，若要符合這些條件的話，大家比較推薦大陸還是南韓，哪一個玩得比較爽呢？

貼文一出，多數人都認為中國大陸風景多又優美物價也很便宜，再加上語言又通，很值得一去，「中國語言相通，方便度就贏了」、「中國大景無敵又便宜、美食多」、「中國，風景多」、「絕對中國，三個月妳可以去市場買來自己煮，也可以去山姆（沃爾瑪旗下品牌超市）買，風景文化大勝韓國」、「一定是去中國，避開連假人潮，那邊消費低景區又多，50萬妳省一點能玩半年，我家鄰居剛玩半年回來，中間還有帶爸媽玩快兩個月」、「3個月去中國繞一圈不錯」、「中國完全屌打，中國太大了每個省都有可玩性可以去N次，韓國超無聊的，不會想再去第二次」。

其他網友則表示，「妳覺得中國食物吃得安心嗎？至少韓國美食吃得比較安心」、「有50萬預算還只考慮這兩個？」、「韓國要挑時節去」、「韓國吃的都一樣，待不住三個月」、「50萬還不如去日本，而且妳也不可能整整3個月都在國外」。

