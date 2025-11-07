生栗子外殼太難剝讓她超崩潰 網曝1招超輕鬆：老闆娘教的

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO買栗子回家料理，卻因為外殼太難剝，讓她傷透腦筋。 示意圖／ingimage
不少人愛吃糖炒栗子，有些老饕乾脆直接買生的回家自己弄，但要剝殼似乎不是件容易的事。有一名女網友日前就買了生栗子回家，但因為外殼太難剝，讓她無奈地只好上網求助。不少內行人紛紛提供方法，還有老闆娘建議「曬太陽」就好了。

這名女網友在臉書「家常菜」發文表示，日前買了一些生栗子，但外殼實在很難剝，她試著用剪刀劃十字後再丟入水裡煮5分鐘，仍然剝得亂七八糟，剝開時連內皮都還在，栗子也不是完整的，讓她非常苦惱。

貼文讓不少苦主看了很有感，「我真心覺得是看品種，我自己被栗子殘害過了，極少品種有好去殼的」、「如果栗子本身比較不新鮮，就很難剝」、「我也是苦主，每年都買，每年都撥到生氣」、「還是多花點錢買剝好的栗子省事」、「不能買最大顆的板栗，外殼剝了，內膜一樣難處理，越小顆越容易去殼」、「我也是剝得一場粉碎，直接吃碎的」。

還有內行人分享各種解決的方法，「之前有在網路上看過用寶特瓶的瓶蓋把栗子放在裡面，用刀子拍打，這樣栗子不會亂跑還好剝」、「煮3分鐘撈起沖水，再泡2分鐘自來水，很容易剝」、「用剪刀剪個十字，用烤箱烤很好剝」、「取10粒左右放入塑膠袋，手握緊塑膠袋的缺口，在桌上輕甩約10下，栗子連膜都能和肉分離」、「大栗子有解法，不要糾結剝殼的事了。每一顆用刀切一個直徑1.5公分的口，再來放進去電鍋蒸3杯水，拿出來吃的時候，用小湯匙掏挖就可以，很方便」。

還有網友透露直接拿去曬太陽就好了，「拿去外面曬太陽自然會爆開再剝，賣栗子的老闆娘教我的」、「曬一陣子，外殼乾掉比較好剝」、「我買回來之後不會馬上煮，會放在外面曬一個禮拜，然後怎麼煮都好剝了」。

