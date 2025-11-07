粉紅刈包太有創意？ 網見「肉丸夾酸菜」直呼：這口味我怕了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
IKEA香港近日推出11月限定新品，一款「瑞典肉丸刈包」引發話題。圖擷自IKEA 香港及澳門官網
IKEA香港近日推出11月限定新品，一款「瑞典肉丸刈包」引發話題。圖擷自IKEA 香港及澳門官網

IKEA香港近日推出11月限定新品，一款「瑞典肉丸刈包」因外觀與口味太過特別，瞬間成為社群焦點。粉嫩的紅果子麵包夾上三顆肉丸、再搭配酸菜與花生粉的組合，讓不少台灣網友看傻眼，直呼：「終於能體會義大利人看到鳳梨披薩的痛」。

原PO在Threads上分享照片時吐槽：「這種褻瀆台灣人的刈包，IKEA敢（在台灣）賣嗎？」自稱是「控肉基本教義派」，堅持刈包靈魂非滷肉莫屬。貼文發出不到一天，瀏覽量突破20萬次，有網友指出，刈包本身就有許多變化版本，像近年在夜市裡也能看到炸雞刈包、魚排刈包，「刈包在台灣本來就很多種」。

不少人以幽默角度看待這款新品，認為既然台灣人能在披薩上放鳳梨、在燒賣裡塞三色豆，被其他國家「還擊」也不算過分；也有人笑稱這是瑞典幫義大利人報仇，還有人說造型像嘴唇咬著肉丸，看起來就是萬聖節限定。

另有網友分析，這道料理話題雖誇張，卻具潛在市場性，畢竟香港與台灣同屬一個代理商，若反應熱烈，台灣版恐怕也不遠。有人甚至提議乾脆換成豬腳酸菜、外皮改紅龜粿，或主打在地風味，笑稱「敢賣我就敢買」。

部分港澳網友則認為這只是創意料理的延伸，刈包本來就像漢堡一樣能自由搭配；但也有實際吃過的消費者指出，肉丸偏乾、酸菜融合度不高，花生粉略顯突兀，認為外觀雖吸睛，味道卻難以令人驚艷。

刈包是台灣常見傳統小吃，以滷肉、酸菜、花生粉為經典搭配。示意圖／ingimage
刈包是台灣常見傳統小吃，以滷肉、酸菜、花生粉為經典搭配。示意圖／ingimage

