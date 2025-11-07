快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

泡麵料理包要先預熱還是直接沖泡？多數人答案一致：水溫穩定、肉不柴

聯合新聞網／ 綜合報導
泡麵種類多樣，有些還附有料理包，讓民眾也能吃到豐富的配料。示意圖／取自Ingimage
泡麵種類多樣，有些還附有料理包，讓民眾也能吃到豐富的配料。示意圖／取自Ingimage

台灣的泡麵種類多樣，內容物除了麵體以外，基本上附贈的有粉包、醬包，甚至還有乾燥蔬菜包和肉塊料理包。有網友好奇料理包究竟是要先預熱，還是放入麵裡一起沖水泡比較好？貼文引起眾人討論，多數人建議採用預熱比較好。

這名網友在臉書「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，表示如果買有料理包的泡麵時，料理包應該要先放在碗上面預熱，還是應該拆開倒入麵裡，再一起加水沖泡？不知道大家通常都會怎麼做，「到底兩者差距在哪？」

貼文一出，多數人都認為預熱的優點比較多，「預熱後再加的肉比較不柴，直接加進去沖水泡的肉會變柴」、「調理包跟著麵加熱水，水溫度會被調理包瞬間降溫，讓麵泡起來不Q」、「現在調理包的肉已經少得可憐了，直接下去煮或泡，因為軟爛加上太小塊，有很大的機會肉會直接不見」、「直接加進去，肉會消失，很神奇」、「預熱法肉質較好，而且泡麵一定要計時」、「直接撕開加進去沖熱水，會因為醬汁是冷的，導致泡麵的熱水溫度會被降低，等於用不夠熱的水泡麵，尤其天冷時更明顯」、「我覺得是因為預熱後，包裝上的油跟料理都比較好擠乾淨」。

還有老饕推薦其他方式，「要吃前再倒，而且不要攪拌，才有調理包內的味道」、「調理包留下炒菜用，泡麵另外加調味即可」、「我會另外煮調理包，麵煮好再煮好的把料理放入」、「可以煮開水一起連料理包丟下去煮啊，如果是用泡的話，先用熱水泡料理包以後，撕起來的那個料理包味道會比之前的更好」。

泡麵 料理包

延伸閱讀

前鎮高中學校午餐「蒸蛋泡麵」引起熱議 校友這樣回

繼雞胸肉後又一新產品！老字號泡麵品牌推「炒麵麵包」 網嗨：好罪惡

台灣泡麵升級了！搭配同口味雞胸肉 老饕大讚：再補貨一組

不輸來一客！老饕推這款「泡麵界黑馬」：湯頭驚豔海味滿滿

相關新聞

泡麵料理包要先預熱還是直接沖泡？多數人答案一致：水溫穩定、肉不柴

台灣的泡麵種類多樣，內容物除了麵體以外，基本上附贈的有粉包、醬包，甚至還有乾燥蔬菜包和肉塊料理包。有網友好奇料理包究竟是要先預熱，還是放入麵裡一起沖水泡比較好？貼文引起眾人討論，多數人建議採用預熱比較好。

吃西堤不為牛排？老饕狂推1道美食「這才是本體」：80元就可外帶

王品集團旗下的「西堤牛排」是不少人聚餐的首選，其主餐種類不只有牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等各種肉類餐點，然而有人去西堤的目的卻不是為了這些主餐，反而是想品嘗「焗烤蘑菇」。

粿粿、王子外遇照為何被發現？ 網推測1原因：想出軌就別做

近期藝人范姜彥豐與粿粿的婚變事件鬧得沸沸揚揚，范姜還爆出驚人內幕，表示已掌握粿粿明確出軌證據，外傳是粿粿、王子的裸體親密照，不過許多人也疑惑「外流照為何會被抓包？」對此，有網友推測「范姜彥豐是看到iPad的私人內容」，還打趣地說「有要外遇的人，請不要用自己的相機拍裸照」。

新竹巨城硬起來！機車霸佔汽車停車格遭「上鎖示眾」 網笑：萬聖節道具　

新竹百貨「Big City 遠東巨城購物中心」，近日有民眾誤把機車停在汽車格，遭業者依規定上鎖處理，並被貼上「違規車輛已上鎖」字樣的告示牌，此行為讓網友誇讚「巨城硬起來了」...

粿粿婚變掀熱議 網友直言：這類女生殺傷力超強

范姜彥豐、粿粿婚變事件延燒，近日有網友好奇，粿粿外型甜美、個性活潑開朗，雖然不是典型的氣質美女，但卻讓人感覺親切、自然又有吸引力，詢問男生是否容易對這類型女生暈船？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他好奇日本1飯店房間小仍一堆人住 內行曝3關鍵：CP值高

日本旅遊一直很受台灣人的歡迎，舉凡連假、春節，都能見到桃園機場滿滿出國人潮。日前有網友好奇，為什麼台灣人超愛住日本連鎖商務飯店「東橫INN」，疑惑明明房間不大，還被嫌「行李箱要全部打開都不容易」，仍然每晚都爆滿。對此，網友總結了3大原因，直言這是對民眾最棒的優勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。