吃西堤不為牛排？老饕狂推1道美食「這才是本體」：80元就可外帶

聯合新聞網／ 綜合報導
不少老饕到西堤牛排用餐，都是為了焗烤蘑菇而去。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
王品集團旗下的「西堤牛排」是不少人聚餐的首選，其主餐種類不只有牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等各種肉類餐點，然而有人去西堤的目的卻不是為了這些主餐，反而是想品嘗「焗烤蘑菇」。網路上有老饕分享最愛西堤的焗烤蘑菇和烤吐司，甚至只要花80元就可以外帶回家，掀起不少討論。

社交平台「Threads」上有不少人分享透露，每次去西堤最想吃的就是「焗烤蘑菇」，用附的烤吐司沾著焗烤蘑菇醬，好滋味讓許多老饕欲罷不能，還有內行人透露可以直接單點外帶，「西堤冷知識，想吃麵包+醬或是湯品，是可以直接去店裡單點外帶的，只要80元」。

貼文引起不少老饕的認同，「焗烤蘑菇根本西堤本體」、「好讚喔，每次吃西堤都為了這個焗烤蘑菇欸」、「去吃西堤這個一定吃爆，吃到上主餐都吃不下」、「麵包跟焗烤蘑菇醬真的絕配」、「焗烤蘑菇一生推，真的沒有後廚的爆一下製作方法嗎？」、「每次來西堤最期待的一道，這真的超好吃，好吃到會一直想續麵包」。

還有人偏愛烤吐司，「我這個環節就吃飽了，麵包無限續」、「每次吃西堤保底吃20片，醬味道很重抹一點就可以了，最多可以抹36片」、「麵包很好吃，不知是哪家？」、「內用可以吃到飽啊，每次都吃6-8塊，吃完就飽得差不多了」、「我都把麵包那道當主餐狂續」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

西堤 牛排 吐司

