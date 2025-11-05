粿粿、王子外遇照為何被發現？ 網推測1原因：想出軌就別做

近期藝人范姜彥豐與粿粿的婚變事件鬧得沸沸揚揚，范姜還爆出驚人內幕，表示已掌握粿粿明確出軌證據，外傳是粿粿、王子的裸體親密照，不過許多人也疑惑「外流照為何會被抓包？」對此，有網友推測「范姜彥豐是看到iPad的私人內容」，還打趣地說「有要外遇的人，請不要用自己的相機拍裸照」。

一名女網友在Threads發文推測，范姜彥豐可以掌握粿粿的外遇照，有可能是因為粿粿的iPad跟iPhone是共用同一個Apple ID，而iOS系統會自動幫人即時同步兩邊的相簿，因此她幽默酸「有要外遇的人，請不要用自己的相機拍裸照，望周知」。

文章曝光後，有網友推論，「可能iPad放在家裡，但王子跟粿粿在美國行的時候拿iPhone拍親密照，剛好同步到家裡的平板，就被老公看到了」、「有時候蘋果的系統會默默同步更新」；其他人也表示，「如果真的是這樣，粿粿他們去美國兩周，在家的范姜彥豐每天看到即時同步，無法想像該有多痛苦」、「Apple拯救許多被綠的人」、「范姜之前的聲明，比較像粿粿從美國回來後開始怪怪的，他才去調查的」，還有人補充說明，如果要把私人照片隱藏，可以點選隱藏項目，並且把iPad取消同步照片並且刪掉。

而范姜彥豐與粿粿的財產問題也浮上檯面，兩人婚後購買的房產登記在女方名下，粿粿則透露自己負擔了8成的頭期款，以及超過6成的房貸，讓許多人好奇「離婚時，婚後財產該如何劃分」。對此，《聯合新聞網》也報導了律師整理的重點，包含大家關注如果抓到外遇離婚，能要求對方淨身出戶嗎？答案是不能，因為外遇跟財產分配是兩回事，其實外遇能主張的只有「侵害配偶權」的損害賠償，金額通常遠低於想像。