新竹巨城硬起來！機車霸佔汽車停車格遭「上鎖示眾」 網笑：萬聖節道具　

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹百貨「Big City 遠東巨城購物中心」，近日有民眾誤把機車停在汽車格，遭業者依規定上鎖處理。示意圖/ingimage
新竹百貨「Big City 遠東巨城購物中心」，近日有民眾誤把機車停在汽車格，遭業者依規定上鎖處理。示意圖/ingimage

新竹百貨「Big City 遠東巨城購物中心」，近日有民眾誤把機車停在汽車格，遭業者依規定上鎖處理，並被貼上「違規車輛已上鎖」字樣的告示牌，此行為讓網友誇讚「巨城硬起來了」、「建議連安全帽也上鎖」。

該名網友在臉書社團「新竹大小事」發文，表示「巨城硬起來了喔！這台摩托車真的太勇敢了」。從原po貼出的照片中可見，有輛機車停在汽車專用車格上，它的車椅墊上被放著一張印有「違規車輛已上鎖」字樣的告示牌，而車子的後輪也被鎖上大鎖。

文章曝光，不少人認同這樣的做法，「水喔！拜託那些沒有婦幼證又厚臉皮停婦幼車位的，也全部上鎖，謝謝」、「怎麼沒看過違規停車的四輪被上鎖啊」、「那個沒有停在車格裡面的拜託也上鎖，特別是門口，斜坡上的無腦汽車」。

也有人開玩笑說，「其實他是四輪的，兩輪早上跑掉了」、「這是萬聖節cos的道具」、「建議安全帽也上鎖」、「他以為他的車是紅牌或黃牌吧」、「會不會這個大鎖跟牌子是他自備的」、「沒想到車主是做開鎖的」、「停沒差啊！比照汽車收費」。

