他好奇日本1飯店房間小仍一堆人住 內行曝3關鍵：CP值高

日本旅遊一直很受台灣人的歡迎，舉凡連假、春節，都能見到桃園機場滿滿出國人潮。日前有網友好奇，為什麼台灣人超愛住日本連鎖商務飯店「東橫INN」，疑惑明明房間不大，還被嫌「行李箱要全部打開都不容易」，仍然每晚都爆滿。對此，網友總結了3大原因，直言這是對民眾最棒的優勢。

一名網友在PTT發文表示，看到旅遊版上許多去日本玩的人，都會去住東橫INN，讓他不解明明很多網友嫌棄這間旅館的房間很小，連行李箱都很難全開，還一堆人分享住宿經驗，每次去日本都指定要住東橫INN。原PO疑惑表示，「到底有什麼魅力？除了便宜外，還有什麼優點呢？」

貼文一出，過來人點出3大優勢，主要是地點交通方便、提供免費早餐、價格相對便宜，「東橫INN的位置都離車站跟購物點很近」、「地點都很不錯，還有附早餐，一時之間真的沒有什麼好挑剔的」、「離車站近，起床可以直接出發去玩」、「早餐好吃啊」、「早餐通常還有當地名產，像是在神戶區的飯店就是吃神戶牛」、「這間是公道價，乾淨」、「便宜好住啊，很爽」、「把住宿省下來的錢拿來深度旅遊不好嗎？」、「這間還有基本款早餐Buffet」、「便宜而且不是住鬼屋」、「比較不會因為旺季就房費漲價」、「東橫的舒適度跟CP值都是合格標準」、「地點好、價格公道、乾淨，該有的東西都有」。

不過也有網友不推薦，「房間都超小間，連行李都無法全開」、「wifi熱點超爛」、「我以前常住，後來有點錢就不想住了」、「比監獄還小的房間，只有窮遊才會住」、「隔音很差，住了好幾次，隔壁連有人打呼聲都可以聽到」「現在東橫INN、APA都不便宜囉」。