他好奇黃明志口音超怪「有紅的歌嗎？」 網揭流量關鍵

被譽為「護理系女神」的台灣網紅謝侑芯，近日赴馬來西亞工作期間不幸驟逝，享年31歲，消息震驚外界。當時與她同住飯店的馬來西亞歌手黃明志被警方帶回協助調查，並於繳交8,000馬幣（約新台幣5.9萬元）保釋金後獲釋。事件曝光後，除案情發展引發關注外，黃明志過去的音樂表現與創作歷程也再度成為網友熱議焦點。

有網友在PTT發文指出，雖然知道黃明志名氣不小，但因口音奇怪，自己從未完整聽過他的歌曲，並直言：「黃明志有哪首歌是紅的嗎？」

貼文一經發出便引來熱議，網友紛紛留下自己的看法，「漂向北方，你不知道？」、「玻璃心和飆高音」、「泰國情歌、四葉草的好想你，也是他寫的」、「東京盆踊Tokyo Bon 2020 這首紅到日本」、「我覺得蠻多首的，聽歌的不可能不知道」。

也有網友有不同想法，「他的歌很有趣，但旋律很芭樂…」、「他的歌就網路歌曲，不是傳統唱片公司包裝的」、「他紅的歌是看華人的地域性，東南亞就是泰國情歌，香港就是學廣東話，中國就是漂向北方」、「他應該是第一個網路世代利用網路、美女跟抖音歌類型帶來流量的人」、「他很懂網路，知道網友喜歡看爭議、美女，他的歌中後期核心幾乎都是美女跟爭議」。