他不解范姜彥豐為何不公布粿粿「外遇鐵證」？ 過來人曝關鍵考量

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，為何范姜彥豐（右）不直接開大絕，公布手上的「外遇鐵證」？圖／摘自IG
一名網友好奇，為何范姜彥豐（右）不直接開大絕，公布手上的「外遇鐵證」？圖／摘自IG

范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌，粿粿也拍了17分鐘影片曝光婚姻內幕。對此，一名網友好奇，為何范姜彥豐不直接開大絕，公布手上的「外遇鐵證」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「范姜為何不公布外遇事證？」為題，指出粿粿拍了17分鐘的帶風向影片，讓他覺得范姜彥豐脾氣非常好，到最後還在顧及女方顏面，沒有把話說得很難聽。他認為既然雙方感情已經破裂，為何不直接開大絕，公布外遇事證，大可以貼出枕邊照、沒露點的那種，好奇不這麼做的原因是什麼？

貼文一出後，不少人都表示，「都承認了，公布這只會損己」、「都承認了，公布幹嘛」、「看女方的反應你覺得有必要嗎」、「小王都直接承認了，沒必要吧」、「雙方都承認外遇了，公布這個幹嘛」、「不用公布，對方都自白外遇，過程原因不重要，那些都是他們的家務事」、「外遇已經承認了啊，幹嘛還公布隱私」。

也有部分網友認為可以把證據當籌碼，「公布了，對方就沒啥好怕了」、「當籌碼啊，一下子亮底牌幹嘛」、「那是最後底牌吧？必要時才會打出底牌」、「幹嘛那麼早公布？給對方時間去準備一切」、「你玩撲克牌是把底牌掀開來玩的嗎」、「打大老二你底牌會先丟喔」。

