粿粿婚變掀熱議 網友直言：這類女生殺傷力超強
范姜彥豐、粿粿婚變事件延燒，近日有網友好奇，粿粿外型甜美、個性活潑開朗，雖然不是典型的氣質美女，但卻讓人感覺親切、自然又有吸引力，詢問男生是否容易對這類型女生暈船？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在Dcard以「男生都會喜歡粿粿這類型的女生嗎？」為題，指出粿粿身材好、長相甜美，在人群中特別亮眼，加上個性活潑外向，能夠跟大家都相處得很好。雖然純論外表不算是氣質美女，或韓國偶像那麼精緻，但笑容甜美、可愛、活潑、社交能力優秀、異性緣好，是否對男生來說是超有吸引力？
貼文一出後，不少人都表示，「如果她很沒有邊界感，例如說平常聊天會偷勾手，或是一些小小身體接觸，一堆男生早就暈了」、「說實話，這種甜美不算豔麗的，反而殺傷力更大」、「基本上這在男生眼裡就是頂標了，可以可愛也可以氣質」、「看她跟男生的互動沒有邊界感，很容易讓純情男陷下去」、「光看外表蠻喜歡的，這種的很可愛」。
不過，也有一派網友持相反意見，「不愛，就是底層氣質，只是長得漂亮而已，對大頭控制小頭的人而言毫無魅力」、「超普，竟然有人喜歡」、「完全不懂她好看在哪？反正我不會選她」、「擇偶上個人覺得內在更重要，比如體貼、溝通意願、安全感給與等等，都比外在重要太多」、「不是我的菜，光是固定性這點就被淘汰掉了」、「會回答南韓是北韓首都的人太笨了，不考慮」。
