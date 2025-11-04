台日韓跨國認證！「1穿搭」高機率為奧客 全網點頭：遇到快逃

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期看到日本的萬聖節裝扮，主題是「服務業最害怕的阿姨」，造型曝光後，引起廣大台灣、日本、韓國網友共鳴。照片為示意圖，非本文所提穿搭。圖／Ingimage
一名網友分享，近期看到日本的萬聖節裝扮，主題是「服務業最害怕的阿姨」，造型曝光後，引起廣大台灣、日本、韓國網友共鳴。照片為示意圖，非本文所提穿搭。圖／Ingimage

從事服務業的人，都相當害怕遇到奧客。一名女網友分享，近期看到日本萬聖節裝扮，主題是「服務業最害怕的阿姨」，造型曝光後，引起廣大台灣、日本、韓國網友共鳴。

這名網友在Dcard以「服務業懼怕的阿姨穿搭」為題，指出近期在網路上看到有日本網友以紅色系毛帽、上衣、羽絨外套、大框眼鏡、手套搭配牛仔褲的穿搭造型，完美重現「奧客級阿姨」的經典形象，讓她直呼「這根本是跨國認證了吧！無論台、日、韓，遇到這種阿姨都快逃啊」。

貼文一出後，不少人都表示認同，「餐飲業路過…看到不爭氣地笑了」、「是會在捷運上用傘戳人的樣子」、「紫紅色羽絨衣的短髮阿婆，那種非常瘦的，我下意識也會覺得很可怕，感覺很刻薄」、「我媽也有同款羽絨衣+手套+帽子，很多觀念跟世俗認定的不太一樣，跟她生活真的很痛苦」、「桃紅色羽絨衣真的邪魔歪道，紫色也是」、「無比認同，都是奇葩！個人覺得還有翻蓋式紅色手機殼」、「韓國網友也參戰說韓國也是一樣的裝扮，看來這是東亞共通了？」、「這是什麼國際奧客聯盟制服嗎？」。

不過，也有網友持相反意見，「我阿嬤沒打扮時也穿類似這樣，不過我覺得我阿嬤挺可愛，大人鄰居和小孩都很喜歡她」、「我媽也穿這樣，可是我媽人超好，人見人愛，服務業她都會給對方五顆星，還會寫信跟店長說這個員工很好要加薪」。

阿姨 服務業 日本 奧客 羽絨衣 穿搭 萬聖節

