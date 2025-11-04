快訊

台灣只有美食吸引人？他揭真正賣點是這個 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，若要推廣台灣觀光，不要再推薦夜市和美食了，真正該重視的是台灣得天獨厚的自然景觀與交通便利性。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者游明煌攝影
臭豆腐、小籠包、珍珠奶茶等都是台灣知名的小吃，吸引不少外國觀光客前來嘗鮮。有一名網友表示，若要推廣台灣觀光，不要再推薦夜市美食了，真正該重視的是台灣得天獨厚的自然景觀與交通便利性。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，不會有人為了食物專程去某個國家旅遊，他舉例，喜歡吃義大利麵，不會特別跑去義大利；喜歡吃北京烤鴨，不會特別去北京；喜歡吃壽司，不會特別跑去日本。原PO認為台灣明明有很多天然觀光資源，不理解為何總是推薦夜市和美食？呼籲觀光署應做好整合與交通，完善高鐵、台鐵、台灣好行等訂票系統。

貼文一出後，不少人認同原PO想法，紛紛表示「台灣地理條件和文化脈絡得天獨厚，但就像你說的，交通到現在還是一樣爛、住宿市場價格失控、景觀法這麼多年來都無法成立，觀光做不起來是可預期的結果」、「英國人沒否認過他們食物不好吃，但相對的就代表他們不重視吃這件事，不斷用美食來行銷台灣，真的無法吸引英國人」、「台灣人出國大多注重吃吃喝喝，但外國人不一定如此」、「夜市不衛生是事實，常常會看到蟑螂、老鼠」、「可以推大自然嗎？台灣的山明明超美」。

不過，也有網友持相反意見，認為食物還是吸引觀光的重要條件，「我會耶！去福岡吃牛腸鍋、去青森吃蘋果派、去仙台吃牛舌、去越南喝椰子咖啡，出國的動力就是食物」、「你講的那幾個食物，我真的都會因為它們去那個國家欸」、「我們跟外國的朋友聊到台灣，他們對台灣的第一印象就是美食，還有很豐富的夜市文化，這些都是台灣的特色之一」、「我會因為香港東西很好吃去香港」、「我是香港人，我很喜歡台灣的夜市，來台灣沒去過夜市，就像是沒去台灣一樣」。

