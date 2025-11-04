聽新聞
外婆帶孫體驗黏土課 課程費用曝光驚呆網友：比包包還貴
一名女網友分享，娘家的媽媽日前帶著讀幼稚園的外孫女外出時，經過一家黏土手作教室，被櫥窗裡的作品吸引，當場儲值點數讓外孫女體驗。沒想到事後一算，這堂黏土課的費用竟高達1萬零800元，讓外婆相當自責。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在Dcard以「幼稚園生的黏土課，一次10800」為題，指出女兒目前就讀幼稚園，日前和外婆出門，經過一間黏土手作教室，被櫥窗裡的成品吸引，孩子用充滿期待的眼神看著外婆，外婆也覺得玩黏土可以激發創意，當場就儲值購買點數並進行黏土勞作。
原PO表示，女兒將作品帶回家後，成品相當精緻，她好奇詢問價格，娘家媽媽則說這堂課要扣18點，原PO細算後得知1點600元，等於這堂課竟要價10,800元。媽媽聽到後相當懊惱，以為黏土課頂多1,000元左右，沒想到竟花下大筆費用。
貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「這價格也太誇張了吧」、「請把這隻放進棺材裡面當陪葬品，不然也太貴了」、「看來我的消費觀已經跟不上通膨了」、「這不是黏土，裡面一定有黃金」、「每次經過都好奇這種手作店是怎麼生存的，現在終於知道了」、「1點60的話能考慮，600也太盤了」、「我還是帶我兒子去公園玩泥巴就好」、「我之前在做臉，老公帶2個小孩去逛街的時候也買過，一隻10點還一次買2隻，比我的包還貴，有夠傻眼」。
