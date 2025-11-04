店員唸「草仔粿、粉粿」沒講台語…兩派網友戰翻 一沐日：不會強迫夥伴

手搖飲品牌一沐日以招牌粉粿和草仔粿配料搭配飲品，深受許多消費者喜愛，近期因搭上粿粿外遇王子事件，在社群上話題不斷。不過卻有網友抱怨一沐日的員工，自己在點單時明明講台語，店員卻以華語複述飲料品項，質疑員工訓練不足。對此，一沐日也親自在社群上回應了。

一名網友在Threads上發文抱怨，「一沐日怎麼會有店員把草仔粿，唸『ㄘㄠˇㄗㄞˇㄍㄨㄛˇ』、粉粿，唸『ㄈㄣˇㄍㄨㄛˇ』？明明菜單上還附台羅拼音，而且客人點餐講台語，店員重述的時候還是唸華語，這個在員工教育訓練的時候沒有強調一下嗎？無彩無彩（台語可惜的意思）。」

一沐日官方帳號則在底下回應：「不是每個夥伴都有台語做為生活語言，目前大多數的年輕人都還是以國語為主要溝通，就像要求原住民、客家人說台語一樣，國語溝通是最大眾的溝通方式！當然您的建議我們也收到了，會多鼓勵夥伴以台灣味的方式來說飲品，但是不會強迫夥伴，非常感謝建議。」

這個話題引起網路上兩派反應，有網友批評表示，「我有完全不會講台語的朋友，像草仔粿這種明顯是台語發音的物品，他還是會用台語講啊！但日常生活他還是都講國語，這兩種完全不衝突吧～」、「欸不是，那兩項食材本來就是以台語發音為主，你想一下刈包你平常怎麼唸的？會以華語發音唸作ㄧˋ包是少之又少吧，不都唸ㄍㄨㄚˋ包嗎…」、「重點是，客人點餐講台語草仔粿，然後菜單也附台羅拼音，店員重覆確認時，卻使用國語發音（去念一個明明是台語音的產品名）。如果我是客人，我會有一種被店員糾正的感覺。沒有人要求店員用台語幫客人點餐，但草仔粿這個產品名，這三個字，就是台語音，跟生活語言無關」。

也有網友發聲挺店家，「台灣人真的不要再情勒不會講台語的人講台語了！快發瘋」、「身為從小被閩南主義者說『是台灣人就要講台語』的客家人真的很感謝你們的回答。不是只有會講閩南語才是愛台灣。奇怪了，去客家菜餐廳就不會要求自己客語點餐，買杯手搖倒是很多要指點的」、「挺一波，本來日常生活就是以國語為主，也不是每個人都一定要會台語。對於不懂台語、或沒有習慣說台語的人來說，直觀的方式就是按照中文發音唸的，而不會是台語發音。蠻討厭那種『是台灣人就要會講台語』的預設立場。不強迫員工真的暖，趕快叫外送表示支持」。

針對網友多元的意見，一沐日也再度統一回覆表達立場，「我們一直認為語言是溝通的ㄧ環，菜單上有草仔粿無論是國文發音或者是台語發音都能接受，就像菜單上有一樣有英文的品名，只要能相互溝通，就能達到目的，就像品名逮丸奶茶一樣，字面是中文，唸出來是台語，也沒有要上綱其他話題，謝謝各位的指教！」