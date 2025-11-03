范姜彥豐、粿粿下場曝？ 律師分析「三輸」局面：只有1贏家
近期藝人范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，男方控訴粿粿在婚內出軌王子（邱勝翊），且婚後房產登記在她名下，而粿粿則是指出自己負擔了8成的頭期款，6成以上的房貸，兩人結婚3年以來她負擔了6-8成的家用。事件除了引發網友熱議外，律師張榮成預言，這起案件最後會出現「三輸」的局面，唯一贏的是吃瓜群眾。
張榮成律師在Threads分析，此外遇案若依照目前狀況來看，范姜彥豐已經打光了牌，沒有籌碼可以談判，所以最後會交給法院判決，以侵害配偶權來看，王子跟粿粿交往時間賠償金額約100萬，沒抓到性行為金額會更低。財產則是依法分配，頭期款是婚前財產，而分這幾年繳的房貸、現金、股票，他推測「如果在雙方不願意和解的情況下，拿個500萬就要偷笑了」，且因為雙方互相攻擊，把事情搞得更一發不可收拾，事業不確定能更上層樓。
至於粿粿跟王子的結局，張榮成律師則表示，沒看過有外遇的女藝人可以回歸公眾人物的，王子則是沒有明確才能，而且偷吃人妻，「以我看是很難回歸了」，他也直言「這事情最垃圾的就是王子」，明明可以掏錢解決，也許可以繼續跟粿粿在一起，但到現在還在神隱，讓范姜彥豐與粿粿互撕。
文末張榮成律師也感嘆，這樣結局是三輸，只有吃瓜群眾贏了，他點評「Andy老師的狀況是很難複製的！」而他也認為，最慘的是兩人的小孩粿醬，這事情會在網路留下紀錄，最好不要被小孩知道，避免被霸凌。
文章曝光後，網友評論「Andy老師的確有風度多了，小孩真的是最無辜的」、「當藝人的小孩最無辜，都成年人了為什麼不能好好談？」、「王子只想要玩玩，哪會想要跟粿粿在一起」、「同感，最垃圾的都躲到安安靜靜」。
