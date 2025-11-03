外國人讚日月潭像最美小鎮！他質疑「膨風」：商圈弄得像夜市

日月潭是台灣最大的淡水湖泊，也是台灣最負盛名的觀光景點之一。一名網友發文，稱日月潭雖然漂亮，但周遭商圈就跟「夜市」一樣慘不忍睹，卻有很多外國遊客覺得好像來到「哈修塔特」（世界最美小鎮）一樣，讓他質疑是否「吹太大」了，引起網友熱議。

一名網友在PTT發文，表示日月潭的風景算是漂亮，但僅此而已，這種等級的景色外國很多，更何況整個日月潭也只有自行車步道跟向山遊客中心尚且能看，其他周邊商圈簡直「慘不忍睹」。

原PO舉例，周遭的商圈弄得跟夜市一樣，「伊達邵碼頭跟逢甲夜市有什麼不同？」，但許多外國遊客來到日月潭，依然驚呼像是「世界最美小鎮」奧地利哈修塔特（Hallstatt)，讓他感到很不解，認為日月潭被「吹太大」了，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友為日月潭說話，「贏台灣很多網紅景點了」、「日月潭其實很不錯」、「還不錯，每年至少去一次以上，台灣有整體規劃有規模的景區很少，不要跟國外比」、「人少的時候還蠻美的」、「天氣好很漂亮」、「其實不醜」、「非假日去騎腳踏車正逆時針繞兩圈其實蠻爽的」。

也有網友指出日月潭的問題，並指出周遭飯店影響美景，「日月潭天氣好很漂亮，但天氣常常不好」、「因為蓋了破壞景觀的飯店大樓」、「附近飯店真的毀了一個美景」。