雞肉捲才35元！他大讚新北1夜市「CP值高到爆」 網推：少見宰客

湳雅夜市位於板橋南雅東路內，又稱為板橋觀光夜市。一名網友發文分享湳雅夜市便宜美味的食物，西瓜汁僅要40元、雞肉捲更只要35元，讓他大讚「CP值高到爆」。其他網友們也紛紛推薦其他餐點，透露此夜市是在地人都會去逛。

一名網友在PTT發文，表示他近期正在進行環島旅行，前兩晚去了東部的兩個夜市，今晚住在新北板橋，逛了湳雅夜市，買了許多便宜好吃的食物。原PO分享，超大杯的西瓜汁40元、好吃的港式牛雜和蚵仔乾麵都只要100元、多汁美味的檸檬雞肉捲35元、小籠包也只要120元。

原PO表示，吃完這些東西飽到不行，價格實惠又好吃，「CP值高到爆」，同時也疑惑湳雅夜市位於北部，是如何做到便宜又好吃的呢？

此文一出，不少網友加碼推薦其他好吃的美食，「去那只吃麻油雞」、「排骨湯還不錯」、「麻油雞最頂」、「牛雜蠻特別的，別的地方很少見」。

更有網友指出湳雅夜市的優勢，透露連在地人也會去，「比起一些阿哩布達的夜市，多樣性算高了」、「就在地人也會去的夜市，不太會有宰客的問題」。

台北旅遊網介紹，湳雅夜市緊臨板橋舊火車站（現為捷運府中站）旁，交通便利，一直以來都十分熱鬧，其特色小吃有蚵仔專賣店、藥燉土虱、臭臭鍋豆腐、麻油雞等，是板橋人的晚餐食堂，除了美味的食物外，還有諸多服飾攤商和遊戲攤位。