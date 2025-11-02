快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

聽新聞
0:00 / 0:00

雨天必去景點！網整理北中南博物館、美術館清單 這間門票只要30元

聯合新聞網／ 綜合報導
「國立台灣博物館」以濃厚的歷史氛圍與精緻展區設計，受到許多民眾喜愛。 圖擷自國立台灣博物館臉書
「國立台灣博物館」以濃厚的歷史氛圍與精緻展區設計，受到許多民眾喜愛。 圖擷自國立台灣博物館臉書

台北博物館眾多，其中位於中正區的「國立台灣博物館」以濃厚的歷史氛圍與精緻展區設計，讓首次造訪的民眾驚呼連連。一名網友在Threads發文直呼，「活了20幾年，怎麼沒人跟我說台灣博物館這麼好看」，不僅票價只要30元，展區玻璃櫃都不會有明顯反光，真的很好拍攝。

貼文一出，網友紛紛表示，「設計展區的人美感超強的」、「細節做得很好，很喜歡窗戶的百步蛇設計，神奇的是明明鄰近北車，卻非常靜謐悠閒」、「你有沒有聽定期導覽？那個錯過可惜」、「對面的古生物館還可以一起看，真的超划算的」。

也有人補充，「日本政府當時蓋的，台灣第一個現代化、科學化的博物館，還在日本時代辦過國際展覽。裡面用當時台灣沒有的多項科學技術，保留了台灣很多原生物種的標本，有非常大的生物學術價值！」

另外，還有網友指出，「袖珍博物館、奇美博物館、台灣歷史博物館、科工館、科博館、戲曲博物館、木雕博物館、台灣有各種博物館、美術館可以走，而且都很便宜」、「鐵道園區也不錯，而且辦會員卡只要300元，可以一年無限次進出台灣博物館的四個場館唷」。

Threads 百步蛇 博物館 美術館

延伸閱讀

不是鳳梨酥！日本人最愛台灣「1伴手禮」 他曝5原因：非常實用

止痛藥吃多會上癮又沒效？食藥署揭正解：2症狀越早吃越有效

日無印良品「室內香氛噴霧」驗出細菌！緊急召回60萬瓶 台灣門市可退貨

海外打工度假選哪裡？他疑惑這國超近沒人去 網指2點搖頭：只適合旅遊

相關新聞

雨天必去景點！網整理北中南博物館、美術館清單 這間門票只要30元

台北博物館眾多，其中位於中正區的「國立台灣博物館」以濃厚的歷史氛圍與精緻展區設計，讓首次造訪的民眾驚呼連連。一名網友在Threads發文直呼，「活了20幾年，怎麼沒人跟我說台灣博物館這麼好看」，不僅票價只要30元，展區玻璃櫃都不會有明顯反光，真的很好拍攝。

他從歐洲回台等行李見1現象「台灣是中繼站？」 嘆：國旅沒救了

日前有網友從歐洲返台，在桃園機場等行李時，發現班機上雖有不少歐洲乘客，但在行李轉盤前卻只剩不到5個人，因此猜想多半是要轉飛日本，感嘆「台灣真的只是中繼站，國旅真的沒救了」。

停車場繳完費被雞追 黑絲正妹嚇到拔腿跑：太不講武德

被公雞追着跑的「Running OL」！台灣網路近日瘋傳1段影片，高雄1名穿黑色絲襪（黑絲）、裇衫短裙的年輕女車主，在停車場繳費時被2隻公雞盯上走近，女子被嚇到奔跑上車，公雞則從後追趕。好不容易上車後，女子邊罵邊苦笑，「X！滿討厭這些公雞」、「太不講武德了」。

一看就知道是台灣人？韓籍網紅揭台人「4舉動」 網笑：好像我自己

台灣人去國外旅遊真的能一眼就被認出？前免稅店員拍片揭密「台客四大特徵」，從打招呼方式到神情舉止都相當到位，讓網友笑稱「根本像看到我自己」。

粿粿、王子沒邊界感！他曝1男星「被碰反應」 全網大讚：演藝圈清流

范姜彥豐日前控訴妻子粿粿出軌，對象竟是好友王子（邱勝翊），讓不少人覺得有伴侶應該就要有邊界感。對此，一名網友翻出一段影片，是藝人孫沁岳面對女性肢體接觸時，刻意保持距離，大讚是「台灣演藝圈清流」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

30歲存到300萬！她曝下一步「買房計劃」 過來人勸退：千萬不要

台灣的房價居高不下，讓許多年輕人不敢買房。一名女網友分享理財成果，自己今年30歲，帳戶資產已達300萬元，還立下目標「存到500萬就買房」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。