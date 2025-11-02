雨天必去景點！網整理北中南博物館、美術館清單 這間門票只要30元

台北博物館眾多，其中位於中正區的「國立台灣博物館」以濃厚的歷史氛圍與精緻展區設計，讓首次造訪的民眾驚呼連連。一名網友在Threads發文直呼，「活了20幾年，怎麼沒人跟我說台灣博物館這麼好看」，不僅票價只要30元，展區玻璃櫃都不會有明顯反光，真的很好拍攝。

貼文一出，網友紛紛表示，「設計展區的人美感超強的」、「細節做得很好，很喜歡窗戶的百步蛇設計，神奇的是明明鄰近北車，卻非常靜謐悠閒」、「你有沒有聽定期導覽？那個錯過可惜」、「對面的古生物館還可以一起看，真的超划算的」。

也有人補充，「日本政府當時蓋的，台灣第一個現代化、科學化的博物館，還在日本時代辦過國際展覽。裡面用當時台灣沒有的多項科學技術，保留了台灣很多原生物種的標本，有非常大的生物學術價值！」

另外，還有網友指出，「袖珍博物館、奇美博物館、台灣歷史博物館、科工館、科博館、戲曲博物館、木雕博物館、台灣有各種博物館、美術館可以走，而且都很便宜」、「鐵道園區也不錯，而且辦會員卡只要300元，可以一年無限次進出台灣博物館的四個場館唷」。