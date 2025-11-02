他從歐洲回台等行李見1現象「台灣是中繼站？」 嘆：國旅沒救了

日前有網友從歐洲返台，在桃園機場等行李時，發現班機上雖有不少歐洲乘客，但在行李轉盤前卻只剩不到5個人，因此猜想多半是要轉飛日本，感嘆「台灣真的只是中繼站，國旅真的沒救了」。

原PO在PTT發文寫道，這趟班機上大約有五分之一是歐洲人，但等待拿行李的人卻不到5個，他推測其他乘客應該都是要轉機前往日本，「飛歐洲時在候機室也看到不少歐洲人，手上還拿著日本伴手禮」，無奈直言：「台灣根本只是個中繼站，有夠慘。」

貼文曝光後引發熱議，不少支持原PO看法的網友指出，國內旅遊價格高昂與旅遊體驗不成正比，且住宿老舊卻不便宜、景點更新慢、夜市同質化，跨城交通銜接也不夠友善；相較之下，日本選擇多、服務穩定，泰國與越南則以高CP值吸客，「同樣預算出國更划算」，因此不難理解外籍旅客把台灣當成過境點。

也有人把焦點放在競爭環境與基礎條件，認為日本版圖大、文化資產與觀光量能原本就優勢，新加坡、香港的樞紐機場具吸留動能，轉機客願意多停留。多名網友直言，台灣若要拚觀光，應先補齊基本功，包括外語標示、景點間交通接駁、價格與服務透明度、旅宿汰舊與衛生管理等，「把底子做好，口碑才留得住」。

不過也有不同聲音認為，台灣向來不是以觀光立國，與日韓硬碰硬未必務實，加上貼文屬個案觀察，無法代表整體旅客結構。持平者則建議，與其爭辯「要不要觀光」，不如務實區隔策略：一方面把轉機樞紐做強、提升機場服務與過境停留誘因；另一方面針對國內市場優化旅宿與交通體驗，避免國旅被「價格高、品質低」定型。