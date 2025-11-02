快訊

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

跑20次醫院也不檢查！23歲女「上網買自篩」驗出腸癌 裝設人工肛門

美防長讚「美中關係史上最佳」！雙方同意設軍事溝通管道 美媒有質疑

聽新聞
0:00 / 0:00

他從歐洲回台等行李見1現象「台灣是中繼站？」 嘆：國旅沒救了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友從歐洲返台，卻發現行李轉盤難見外國人的身影。示意圖／ingimage
網友從歐洲返台，卻發現行李轉盤難見外國人的身影。示意圖／ingimage

日前有網友從歐洲返台，在桃園機場等行李時，發現班機上雖有不少歐洲乘客，但在行李轉盤前卻只剩不到5個人，因此猜想多半是要轉飛日本，感嘆「台灣真的只是中繼站，國旅真的沒救了」。

原PO在PTT發文寫道，這趟班機上大約有五分之一是歐洲人，但等待拿行李的人卻不到5個，他推測其他乘客應該都是要轉機前往日本，「飛歐洲時在候機室也看到不少歐洲人，手上還拿著日本伴手禮」，無奈直言：「台灣根本只是個中繼站，有夠慘。」

貼文曝光後引發熱議，不少支持原PO看法的網友指出，國內旅遊價格高昂與旅遊體驗不成正比，且住宿老舊卻不便宜、景點更新慢、夜市同質化，跨城交通銜接也不夠友善；相較之下，日本選擇多、服務穩定，泰國與越南則以高CP值吸客，「同樣預算出國更划算」，因此不難理解外籍旅客把台灣當成過境點。

也有人把焦點放在競爭環境與基礎條件，認為日本版圖大、文化資產與觀光量能原本就優勢，新加坡、香港的樞紐機場具吸留動能，轉機客願意多停留。多名網友直言，台灣若要拚觀光，應先補齊基本功，包括外語標示、景點間交通接駁、價格與服務透明度、旅宿汰舊與衛生管理等，「把底子做好，口碑才留得住」。

不過也有不同聲音認為，台灣向來不是以觀光立國，與日韓硬碰硬未必務實，加上貼文屬個案觀察，無法代表整體旅客結構。持平者則建議，與其爭辯「要不要觀光」，不如務實區隔策略：一方面把轉機樞紐做強、提升機場服務與過境停留誘因；另一方面針對國內市場優化旅宿與交通體驗，避免國旅被「價格高、品質低」定型。

PTT 日本 出國旅遊 機場 國旅

延伸閱讀

海外打工度假選哪裡？他疑惑這國超近沒人去 網指2點搖頭：只適合旅遊

不是鳳梨酥！日本人最愛台灣「1伴手禮」 他曝5原因：非常實用

國旅不提供一次性備品…日本放大廳隨便拿！網嘆：台人有1通病學不來

台人不愛國旅！賴正鎰喊話「開放陸客」 網紅酸：換一批盤子

相關新聞

他從歐洲回台等行李見1現象「台灣是中繼站？」 嘆：國旅沒救了

日前有網友從歐洲返台，在桃園機場等行李時，發現班機上雖有不少歐洲乘客，但在行李轉盤前卻只剩不到5個人，因此猜想多半是要轉飛日本，感嘆「台灣真的只是中繼站，國旅真的沒救了」。

停車場繳完費被雞追 黑絲正妹嚇到拔腿跑：太不講武德

被公雞追着跑的「Running OL」！台灣網路近日瘋傳1段影片，高雄1名穿黑色絲襪（黑絲）、裇衫短裙的年輕女車主，在停車場繳費時被2隻公雞盯上走近，女子被嚇到奔跑上車，公雞則從後追趕。好不容易上車後，女子邊罵邊苦笑，「X！滿討厭這些公雞」、「太不講武德了」。

一看就知道是台灣人？韓籍網紅揭台人「4舉動」 網笑：好像我自己

台灣人去國外旅遊真的能一眼就被認出？前免稅店員拍片揭密「台客四大特徵」，從打招呼方式到神情舉止都相當到位，讓網友笑稱「根本像看到我自己」。

粿粿、王子沒邊界感！他曝1男星「被碰反應」 全網大讚：演藝圈清流

范姜彥豐日前控訴妻子粿粿出軌，對象竟是好友王子（邱勝翊），讓不少人覺得有伴侶應該就要有邊界感。對此，一名網友翻出一段影片，是藝人孫沁岳面對女性肢體接觸時，刻意保持距離，大讚是「台灣演藝圈清流」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

30歲存到300萬！她曝下一步「買房計劃」 過來人勸退：千萬不要

台灣的房價居高不下，讓許多年輕人不敢買房。一名女網友分享理財成果，自己今年30歲，帳戶資產已達300萬元，還立下目標「存到500萬就買房」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

出國玩從自由行回頭變跟團 過來人曝原因：太累了

出國旅遊在交通、語言上是一大考驗，因此不少人寧願選擇跟團，把一切規劃交由旅行社來處理，不過近年來自助旅行越來越盛行，也讓人好奇大家出國還會選擇跟團嗎？貼文引起熱議，跟團、自由行各有人力挺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。