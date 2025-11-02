停車場繳完費被雞追 黑絲正妹嚇到拔腿跑：太不講武德

被公雞追着跑的「Running OL」！台灣網路近日瘋傳1段影片，高雄1名穿黑色絲襪（黑絲）、裇衫短裙的年輕女車主，在停車場繳費時被2隻公雞盯上走近，女子被嚇到奔跑上車，公雞則從後追趕。好不容易上車後，女子邊罵邊苦笑，「X！滿討厭這些公雞」、「太不講武德了」。

影片引來網友熱議，不少人爆笑，「公雞也愛黑絲嗎？」、「雞：美女別走，可以加個LINE嗎？」、「妳錯過了一頓送上門的晚餐」。而女子「爆紅」後，身份隨即曝光，甜美外形與「OL」穿搭成為焦點，社交媒體粉絲人數急增，令她笑言：「被雞追好像也不錯」。

該台灣女子於10月27日於社交平台發布影片分享「恐怖經歷」，留言「首先，我沒惹到你，你太不講武德了」。

影片見到，現場為高雄某停車場，女子穿着裇衫短裙，配搭黑色絲襪，慢慢走到停車場繳費處，遠方有2隻公雞步步逼近。她繳費後從繳費處離開，發現2隻公雞望着她愈走愈近，戒心突起，即時往座駕奔跑，2隻公雞則狂奔緊追。

成功上車關上車門後，女子驚魂未定，苦笑責罵「X，啥小了，X！」。定過神後，她緩緩開車，向擋路的公雞表示，「走開，滿討厭這些公雞」，說畢又再度苦笑「X的」。影片至此結束。

網友爆笑：公雞也愛黑絲嗎？

影片隨即在網路廣傳，網民看後「爆笑」，「公雞也愛黑絲嗎？」、「雞：美女別走，可以加個LINE嗎？」、「妳看到我就跑，一定是妳偷我的蛋」、「妳錯過了一頓送上門的晚餐」。

身份曝光爆紅

而女子亦因甜美外形與「OL」穿搭成為焦點，一夜「爆紅」，身份亦被揭開，原來任職於高雄TOYOTA北高營業所。

她表示，其Instagram（IG）一夜間暴增3000多名粉絲，且有多人私訊，忙了一整天才回完，笑言「沒想到被雞追好像也不錯，意料之外」，又打趣道，「我實在是不曉得我被公雞追會爆流量，留言我都有看到，但我回不完，我看看下次能不能換我追公雞」。

文章授權轉載自《香港01》