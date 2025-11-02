一看就知道是台灣人？韓籍網紅揭台人「4舉動」 網笑：好像我自己

台灣人去國外旅遊真的能一眼就被認出？前免稅店員拍片揭密「台客四大特徵」，從打招呼方式到神情舉止都相當到位，讓網友笑稱「根本像看到我自己」。

曾在免稅店工作過的韓籍網紅「赫赫」，日前在Threads上分享一則影片，模仿台灣遊客在南韓逛街的4個行為，包括「走進店裡會非常害羞」、「會先用韓語或英語打招呼」、「盡量練習說韓語」以及「對待店員很有禮貌」等，引發熱議。

神還原的模樣讓大批網友回應，「根本就像看到出國的自己」，還有不少人自述在計程車或飯店櫃檯，常會被司機和服務人員主動猜出國籍，理由多與說話語調、上車動作輕緩、進門先致意等細節有關，甚至有人分享在百貨與免稅店因「禮貌形象」而獲得熱情招呼與贈品。

也有網友補充不同經驗，表示偶爾仍會被誤認國籍，或在個別店家感受態度不佳，不過多數人仍認為「先禮後求」已是台灣旅客共通習慣，出國消費會盡量配合現場動線、不逾矩要求。

赫赫最後在留言區提到，自己曾長期於明洞免稅店工作，對台灣遊客的互動印象深刻；此次以輕鬆模仿呈現觀察，意在分享旅遊文化差異與溝通小撇步。只要簡單問候、放慢語速、善用翻譯工具與肢體語言，往往能換來順暢服務與愉快體驗。