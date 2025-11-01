粿粿、王子沒邊界感！他曝1男星「被碰反應」 全網大讚：演藝圈清流

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
粿粿(右圖)遭范姜彥豐指控婚內出軌，偷吃王子(左圖)。圖擷自王子、粿粿 IG
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿出軌，對象竟是好友王子（邱勝翊），讓不少人覺得有伴侶應該就要有邊界感。對此，一名網友翻出一段影片，是藝人孫沁岳面對女性肢體接觸時，刻意保持距離，大讚是「台灣演藝圈清流」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享一段《娛樂百分百》的影片，可以看到篠崎泫突然拉住孫沁岳的手，孫沁岳有試圖抽開手。沒多久之後，篠崎泫又不斷拍打孫沁岳，他則慢慢往後移動，並將雙手交叉放在胸前，禮貌拉開距離。讓他直呼「事實證明即使是某一人先主動，另一人也可以拒絕的」。

貼文一出後，不少網友都表示「孫沁岳不舒服的表情是真REAL，沒有在跟你看場合表情管理的，希望各位都能尊重身體界線」、「天啊，果然沒有粉錯人，沁岳的手超讚」、「有話用說的就好，不需要動手」、「這種男生根本是行走的安全氣囊」、「要檢討的其實是沒邊界感的人，不管男女，有邊界感才應該是正常表現」、「真的覺得有些人很奇怪，講話就講話，動手動腳的幹嘛咧」。

此外，還有部分網友稱讚孫沁岳，回應「孫沁岳人真的很帥，YT影片也很用心在經營」、「歪個樓，孫沁岳的個人YT主要是講漫畫的，個人覺得他經營的很棒，口條、講解內容都很不錯，有興趣的人可以去看看」、「孫沁岳的YT大家一定要去看！動漫解說沒有人像他一樣口條好、功課做很足，30分鐘的影片體感3分鐘」。

粿粿 孫沁岳 出軌

