30歲存到300萬！她曝下一步「買房計劃」 過來人勸退：千萬不要

台灣的房價居高不下，讓許多年輕人不敢買房。一名女網友分享理財成果，自己今年30歲，帳戶資產已達300萬元，還立下目標「存到500萬就買房」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「30歲終於有300萬了」為題，指出自己2017年出社會，年薪約45到50萬。28歲跳槽後，年薪約80萬，一年可存將近50%的錢，偶爾會出國旅遊、換iPhone，但平時節儉，保養品也用開架式品牌，靠著長期投資與自律，成功在30歲前累積300萬資產，計畫35歲時若存到500萬就買房。

貼文一出後，不少網友都表示「一年儲蓄率50%很強」、「妳超厲害的」、「很棒欸，這篇才是認真的普通人該有的存款」、「住家裡真的可以省很多，我剛出社會那幾年薪水一堆給房東了」、「我27歲存款還在160萬左右」、「期望自己也有一樣的投資能力」。

不過，有不少網友勸退原PO的買房計畫，回應「房貸不用錢？ 沒漲呢？為什麼要犧牲生活品質去買房」、「500萬不要買房，繼續存下去到退休就好了」、「500萬買房後，生活會不會只剩房貸」、「買房後一堆開銷喔，要想清楚」、「買房真的是一個負擔，現在每個月可以丟進去股市的錢也才4萬左右，真不知道多久才能夠財務自由」。