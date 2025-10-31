快訊

出國玩從自由行回頭變跟團 過來人曝原因：太累了

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅行通常會選擇自由行或是跟團兩種，但哪一種形式比較好則是見仁見智。示意圖／AI生成
出國旅遊在交通、語言上是一大考驗，因此不少人寧願選擇跟團，把一切規劃交由旅行社來處理，不過近年來自助旅行越來越盛行，也讓人好奇大家出國還會選擇跟團嗎？貼文引起熱議，跟團、自由行各有人力挺。

有一名網友在PTT發文表示，最近發現身邊的朋友出國都不跟團，好像大部分的人都習慣自己做功課、規劃行程，而自由行的好處則是可以去自己想去的地方，也不用被旅行社額外收費，因此好奇想知道大家出國還會選擇跟團嗎？

貼文一出引起不少討論，有人認為跟團不用自己規劃比較輕鬆，「跟團，自由行太累，饒了我吧」、「如果帶長輩出國，還是跟團好」、「跟團不用走，帶2小孩輕鬆」、「這幾年我反而從自由行變成跟團，沒空做計畫，跟團省事」、「都跟團，不用帶腦，而且一次去的景點可以比自己去多很多，交通問題都有人處理，不用google想吃什麼」、「以前比較勤勞會自由行，現在都跟團，不用帶腦、不用提行李」。

另一派網友則覺得自由行較有彈性，「自由行很自由自在，根本懶得跟團」、「跟團主要不是旅行社真的不好，而是旅伴無法控制，台灣人太容易遇到遲到難搞的人，整團品質氣氛就被搞很爛」、「跟團最累…自由行的話累能自己休息，或是想多待，請假後自己改航班」、「跟團有時候很走馬看花，行程一直趕，反而很累」、「自助雖然要事前做功課頗累，但可以深度逛景點，視情況隨時調整行程」。

