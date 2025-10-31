被嫌老派仍屹立不搖！網曝50嵐2優點：仍是手搖飲霸主

台灣人愛喝手搖飲，各品牌店面也如雨後春筍般不斷冒出，民眾私下也會比較哪一家的口味比較適合自己。有網友覺得知名手搖飲「50嵐」很老派，不論口味或裝潢都比不上其他新品牌，好奇現在還有人會喝嗎？貼文引起熱議，多數人都力推50嵐品質穩、CP值高，依舊是手搖飲霸主。

這名網友在PTT發文表示，台灣的手搖飲品牌眾多，口味也不斷地推陳出新，相對地50嵐就顯得很老派，無論是口味還是裝潢，感覺都像上個世代。他說自己現在都不太喝50嵐，改喝其他品牌，但也聽說有些人是忠實的50嵐粉，讓他好奇想問大家現在還會喝50嵐嗎？

貼文一出，留言一面倒幾乎都力挺50嵐，「50嵐CP值算還可以的，很多新品牌杯子愈做愈小，喝沒兩口就沒了，那種更少會去買」、「只喝50嵐，但也不是沒嘗試其他家，真的喝一間雷一間」、「50嵐我認為還是第一名喔」、「50嵐才是手搖飲霸主，連加盟都不開放」、「新店越開，越顯得50嵐的珍貴」、「永遠是心裡第一名，喝的是童年、是回憶」、「50嵐哪有是上個時代的，他依然是手搖飲的霸主，屹立不搖，而且CP值高」。

老饕更稱讚「品質穩定」是50嵐的優點，「會，好喝且品質穩定比較重要」、「會啊，起碼有一定的品質」、「50嵐就是穩定，打趴很多不好喝的店」、「50嵐品質穩定很多」、「50品質穩定，加料加到爆還不加價」、「50嵐品質真的蠻穩的，沒有特別想喝哪家的話，就選50嵐」、「50嵐很好喝呀，光各地店家品質穩定就贏了」、「現在比起來50嵐的價錢相對合理，品質也比較穩定」。