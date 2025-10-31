快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
知名手搖飲店50嵐深受不少消費者喜愛。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影
台灣人愛喝手搖飲，各品牌店面也如雨後春筍般不斷冒出，民眾私下也會比較哪一家的口味比較適合自己。有網友覺得知名手搖飲「50嵐」很老派，不論口味或裝潢都比不上其他新品牌，好奇現在還有人會喝嗎？貼文引起熱議，多數人都力推50嵐品質穩CP值高，依舊是手搖飲霸主。

這名網友在PTT發文表示，台灣的手搖飲品牌眾多，口味也不斷地推陳出新，相對地50嵐就顯得很老派，無論是口味還是裝潢，感覺都像上個世代。他說自己現在都不太喝50嵐，改喝其他品牌，但也聽說有些人是忠實的50嵐粉，讓他好奇想問大家現在還會喝50嵐嗎？

貼文一出，留言一面倒幾乎都力挺50嵐，「50嵐CP值算還可以的，很多新品牌杯子愈做愈小，喝沒兩口就沒了，那種更少會去買」、「只喝50嵐，但也不是沒嘗試其他家，真的喝一間雷一間」、「50嵐我認為還是第一名喔」、「50嵐才是手搖飲霸主，連加盟都不開放」、「新店越開，越顯得50嵐的珍貴」、「永遠是心裡第一名，喝的是童年、是回憶」、「50嵐哪有是上個時代的，他依然是手搖飲的霸主，屹立不搖，而且CP值高」。

老饕更稱讚「品質穩定」是50嵐的優點，「會，好喝且品質穩定比較重要」、「會啊，起碼有一定的品質」、「50嵐就是穩定，打趴很多不好喝的店」、「50嵐品質穩定很多」、「50品質穩定，加料加到爆還不加價」、「50嵐品質真的蠻穩的，沒有特別想喝哪家的話，就選50嵐」、「50嵐很好喝呀，光各地店家品質穩定就贏了」、「現在比起來50嵐的價錢相對合理，品質也比較穩定」。

手搖飲

相關新聞

出國玩從自由行回頭變跟團 過來人曝原因：太累了

出國旅遊在交通、語言上是一大考驗，因此不少人寧願選擇跟團，把一切規劃交由旅行社來處理，不過近年來自助旅行越來越盛行，也讓人好奇大家出國還會選擇跟團嗎？貼文引起熱議，跟團、自由行各有人力挺。

被嫌老派仍屹立不搖！網曝50嵐2優點：仍是手搖飲霸主

台灣人愛喝手搖飲，各品牌店面也如雨後春筍般不斷冒出，民眾私下也會比較哪一家的口味比較適合自己。有網友覺得知名手搖飲「50嵐」很老派，不論口味或裝潢都比不上其他新品牌，好奇現在還有人會喝嗎？貼文引起熱議，多數人都力推50嵐品質穩、CP值高，依舊是手搖飲霸主。

普發1萬還沒到手就沒了！一票人曝原因哀號：一毛錢都拿不到

民眾期待已久的普發現金1萬元將於11月5日開始登記，最快12日就可以領到，但活動還沒開始登記，網路上就已經有人哀號拿不到錢，原因就是因為會被家人「徵收」走，不論是給另一半還是要上繳給爸媽，自己一毛錢都領不到，讓他們嘆聲連連。

「范姜」是什麼姓？全台僅4千多人 起源藏「知恩圖報」感人淵源

男星范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，消息鬧得沸沸揚揚，但不少人除了關心事件發展，也對范姜彥豐的特殊姓氏感到好奇...

看膩粿粿王子…他敲碗「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本人大方回應

王子（邱勝翊）與粿粿不倫戀引發各界熱議，男星范姜彥豐指控王子介入他的婚姻。過去的民進黨青年發展部副主任、性別議題倡議者范綱皓調侃，范姜不如跟過去也被妻子出軌的江宏傑在一起，沒想到貼文釣出江宏傑本人回應。

招牌「草仔粿」成先知 一沐日拒蹭八卦推新品：不是我們的行銷方式

不少網友開起諧音玩笑，甚至將矛頭指向連鎖手搖飲品牌一沐日，稱其過去推出的「草仔粿奶茶」宛如「先知」之舉。然而，一沐日昨（30）日在 Threads 正式回應，態度溫和但立場堅定表示：「不是先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑。這不是我們的行銷方

