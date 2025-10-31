普發1萬還沒到手就沒了！一票人曝原因哀號：一毛錢都拿不到

民眾期待已久的普發現金1萬元將於11月5日開始登記，最快12日就可以領到，但活動還沒開始登記，網路上就已經有人哀號拿不到錢，原因就是因為會被家人「徵收」走，不論是給另一半還是要上繳給爸媽，自己一毛錢都領不到，讓他們嘆聲連連。

近日有不少網友在Threads上發文，抱怨今年的普發現金1萬元自己根本拿不到，原因並不是被詐騙或資格不符，而是會被家人拿走，「今年普發1萬，我0元，我女友2萬，好羨慕」、「期待已久普發1萬終於要來了，我有0元，女兒有0元，兒子有0元，老婆有4萬元」、「11/12普發1萬，我爸20,000、我媽20,000，我哥0元、我0元，真開心」。

貼文引起熱議，「普發1萬，男友還受傷保險5萬，男友0萬、我7萬，做夢都會笑」、「我0元被爸媽徵收，我非常的不開心，每年政府發的錢我可是一毛都拿不到呢」、「嘿嘿…我有3萬，連我兒子的都是我的」、「沒什麼好羨慕的，老婆領到最後一樣花在家裡跟小孩身上，不是自己拿」、「老公0元、我2萬，這才是我結婚的意義」、「要怎麼不經意讓老公看到這篇」。

除了單身女性笑說趁機找到另一半外，單生男性反而慶幸不用把錢交出去，「我0元然後我沒男友，謝謝」、「希望我也有2萬可以拿」、「等等，男友先去哪領的？」、「現在開始廣徵男友來得及嗎？」、「還好我單身」、「幸好我沒有女朋友」、「這時候就突然好想要男友」。