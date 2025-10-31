「范姜」是什麼姓？全台僅4千多人 起源藏「知恩圖報」感人淵源

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
男星范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌。圖／摘自IG
男星范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌。圖／摘自IG

男星范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，消息鬧得沸沸揚揚，但不少人除了關心事件發展，也對范姜彥豐的特殊姓氏感到好奇。據統計「范姜」為台灣特有的複姓，全國僅有4千多人，該姓源自廣東惠州，且背後有著一段「飲水思源，知恩圖報」的故事。

根據內政部戶政司民國112年統計，全台名為「范姜」的民眾有4,259人，僅佔總人口數的0.02%，為全國前五大複姓之一，多集中於桃園、新竹地區。其中，桃園市複姓人口共4,372人，而范姜為其中最多約2,241人，佔複姓人口的約51.26%。

根據國家文化資產網紀載，康熙末年，廣東陸豐吉康崙頂鄉人范集景，因病早逝，遺下妻子雷氏和孤子范文質，雷氏頓失依靠，改嫁姜同英為妻，范文質隨母在姜家長大，他在結婚生子以後，為感謝養父母恩情，所生的五個兒子，決定冠上范姜成為複姓，相傳後世，永不忘恩。

隨後該家族五位兄弟移居台灣，他們在乾隆元年起陸續來台開墾，最終在今日桃園市新屋區定居並建構祖堂，形成「范姜老屋群」。根據桃園市政府觀光導覽網站指出，「范姜老屋群」保存完好，為台灣客家文化的重要據點，其中第九號老屋即為「范姜祖堂」，目前已被列為市定古蹟

