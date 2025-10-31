看膩粿粿王子…他敲碗「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本人大方回應

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
范姜彥豐指控粿粿(左)外遇王子(右)。 圖／摘自IG
王子（邱勝翊）與粿粿不倫戀引發各界熱議，男星范姜彥豐指控王子介入他的婚姻。前民進黨青年發展部副主任、性別議題倡議者范綱皓調侃，范姜不如跟過去也被妻子出軌的江宏傑在一起，沒想到貼文釣出江宏傑本人回應。

范綱皓在Threads發文，提到王子跟粿粿的新聞沸沸揚揚，自己已經不想再追，並表示「我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起」。貼文曝光後吸引118萬網友瀏覽，更釣出江宏傑本人親回「嗯～謝你囉」。

不少網友狂點頭「比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起+1」、「我也有完全一樣的想法！然後像《以家人之名》那樣，兩位好爸爸照顧三個孩子」、「我覺得他們外型都好像」、「覺得他們可以當好友，一起聊爸爸經，享受帶娃的樂趣」。

但也有網友對此說法搖頭，「當事人看到這種消遣，肯定是不會舒服」、「希望在講這種話的時候，考慮一下當事人」、「幹嘛在別人傷口撒鹽」、「哪好笑了…人家難過，你拿來消遣」。

