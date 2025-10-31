快訊

招牌「草仔粿」成先知 一沐日拒蹭八卦推新品：不是我們的行銷方式

聯合新聞網／ 綜合報導
粿粿(右圖)遭范姜彥豐指控婚內出軌，偷吃王子(左圖)。圖擷自王子、粿粿 IG
粿粿(右圖)遭范姜彥豐指控婚內出軌，偷吃王子(左圖)。圖擷自王子粿粿 IG

前啦啦隊女星粿粿遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，更點名藝人王子（邱勝翊）是第三者，消息震撼娛樂圈，也掀起網路熱議。事件延燒後，不少網友開起諧音玩笑，甚至將矛頭指向連鎖手搖飲品牌一沐日，稱其過去推出的「草仔粿奶茶」宛如「先知」，建議一沐日用「招牌草仔粿」推出飲品。然而，一沐日昨（30）日在 Threads回應，態度溫和、但立場堅定表示「不是先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑」、「這不是我們的行銷方式」，不消費八卦的態度讓支持者大為讚賞。

粿粿出軌王子事件引起大眾關注，手搖飲品牌「拾汣茶屋」甚至推出「小王秘蜜粿果綠」緊跟時事哏。相較之下，一沐日面對網友留言敲碗「諧音梗新品」，反倒呼籲：「各位不要再幫我們創造新品了，請把空間留給我們研發部，謝謝。」這番話雖簡短，卻展現品牌一貫的理性與風度，獲得網友一致好評，該則留言也獲得逾6萬網友按讚支持。

網友留言紛紛力挺：「謝謝一沐日沒有採取厭女、性羞辱的行銷方式」、「明明可以趁話題熱度搭順風車，卻選擇溫柔厚道，超加分」、「為了這份尊重，今天一定要去買一杯支持」。

事實上，一沐日過去也曾以堅定立場受到肯定。在2019年香港反送中運動期間，不少手搖飲品牌為維護中國市場表態「一國兩制」，引發爭議；當時一沐日則發出聲明：「臺灣就是臺灣，是事實的陳述，無須開會討論。」該舉動令許多台灣網友讚賞不已，直呼「這才是有骨氣的品牌」。

面對這次粿粿與王子爆不倫風波，一沐日再次選擇「不消費他人」作為原則，強調品牌價值高於行銷噱頭。網友為此大讚：「在這個只要表現『正常』就值得被感謝的時代，一沐日卻願意堅守分寸，這樣的品牌自然會閃閃發光。」網友笑稱，「看到一沐日這麼有格調，活該要排隊」、「不是靠蹭熱度紅，而是靠氣質圈粉」，甚至呼籲官方快加入外送平台，「讓我們辦公室揪團訂起來」。

手搖飲 粿粿 王子

蹭粿粿王子！拾汣茶屋推「小王秘蜜粿果綠」網笑瘋 反對者批：傷口灑鹽

手搖飲品牌「拾汣茶屋」，過去曾藉時事梗推出暗喻YouTuber家寧的「張家檸檬茶」、「愛荔殺殺」(YouTuber愛莉莎莎)、「橙芝汗」(諧音為館長陳之漢)等話題飲品。如今又於昨(30)搭上粿粿婚內出軌一事，推出限定隱藏版飲品「小王秘蜜粿果綠」，引發網路熱議。

客人要求測容量浪費1公升水 飲料店員批外帶杯不環保：只為省5元

根據環境部規定，於連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場自備飲料杯購買飲料時，須提供至少5元價差。一名女店員發文，稱一名阿姨享用環保杯買飲料，但不確定能裝多少，只能幫她裝水測試，浪費水的過程讓她質疑「不環保」，也指出用環保杯的人並不是為了環保，「只為了省那5元」。

想看牙卻得等一個月？內行教找這1類型牙醫診所比較快

 牙齒都得預約才能看？近日有民眾在社群發文抱怨，表示突發牙痛卻找不到可立即看診的牙醫，致電多間診所全被告知「需預約、最快一個月後」，讓他痛批看牙比掛專科還難。文章引發熱烈討論，許多網友也分享親身經驗，感嘆臨時牙痛卻被迫等待數週，只能忍痛撐過。

日本人遊台灣「報自己家鄉」竟獲這反應 驚喜直呼：台灣人好可怕

台灣人喜歡出國旅遊，其中日本更是多數人心中的首選。不論是北海道的雪、東京的街頭，還是沖繩的陽光海灘，許多台...

「台灣飯店怎破又貴？」陸女來台崩潰 網：台灣人也想問

近期在小紅書上，一名中國大陸網友以「台灣酒店簡直貴的離譜」為題發文，引發兩岸網友熱議。該女子IP屬地在日本，抱怨公司派她出差台灣...

