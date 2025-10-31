招牌「草仔粿」成先知 一沐日拒蹭八卦推新品：不是我們的行銷方式

前啦啦隊女星粿粿遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，更點名藝人王子（邱勝翊）是第三者，消息震撼娛樂圈，也掀起網路熱議。事件延燒後，不少網友開起諧音玩笑，甚至將矛頭指向連鎖手搖飲品牌一沐日，稱其過去推出的「草仔粿奶茶」宛如「先知」，建議一沐日用「招牌草仔粿」推出飲品。然而，一沐日昨（30）日在 Threads回應，態度溫和、但立場堅定表示「不是先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑」、「這不是我們的行銷方式」，不消費八卦的態度讓支持者大為讚賞。

粿粿出軌王子事件引起大眾關注，手搖飲品牌「拾汣茶屋」甚至推出「小王秘蜜粿果綠」緊跟時事哏。相較之下，一沐日面對網友留言敲碗「諧音梗新品」，反倒呼籲：「各位不要再幫我們創造新品了，請把空間留給我們研發部，謝謝。」這番話雖簡短，卻展現品牌一貫的理性與風度，獲得網友一致好評，該則留言也獲得逾6萬網友按讚支持。

網友留言紛紛力挺：「謝謝一沐日沒有採取厭女、性羞辱的行銷方式」、「明明可以趁話題熱度搭順風車，卻選擇溫柔厚道，超加分」、「為了這份尊重，今天一定要去買一杯支持」。

事實上，一沐日過去也曾以堅定立場受到肯定。在2019年香港反送中運動期間，不少手搖飲品牌為維護中國市場表態「一國兩制」，引發爭議；當時一沐日則發出聲明：「臺灣就是臺灣，是事實的陳述，無須開會討論。」該舉動令許多台灣網友讚賞不已，直呼「這才是有骨氣的品牌」。

面對這次粿粿與王子爆不倫風波，一沐日再次選擇「不消費他人」作為原則，強調品牌價值高於行銷噱頭。網友為此大讚：「在這個只要表現『正常』就值得被感謝的時代，一沐日卻願意堅守分寸，這樣的品牌自然會閃閃發光。」網友笑稱，「看到一沐日這麼有格調，活該要排隊」、「不是靠蹭熱度紅，而是靠氣質圈粉」，甚至呼籲官方快加入外送平台，「讓我們辦公室揪團訂起來」。