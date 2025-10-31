蹭粿粿王子！拾汣茶屋推「小王秘蜜粿果綠」網笑瘋 反對者批：傷口灑鹽

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
粿粿（左）遭范姜彥豐指控婚內出軌，偷吃對象正是王子（右）。圖／擷自粿粿Instagram
粿粿（左）遭范姜彥豐指控婚內出軌，偷吃對象正是王子（右）。圖／擷自粿粿Instagram

電競直播主兼網紅Toyz（劉偉健）創立的手搖飲品牌「拾汣茶屋」，過去曾藉時事梗推出暗喻YouTuber家寧的「張家檸檬茶」、「愛荔殺殺」(YouTuber愛莉莎莎)、「橙芝汗」(諧音為館長陳之漢)等話題飲品。如今又搭上粿粿被范姜彥豐指控與王子出軌一事，推出限定隱藏版飲品「小王秘蜜粿果綠」，引發網路熱議。

「拾汣茶屋」在Threads發文寫道：「噓！有個秘密要偷偷告訴你：限定隱藏版『小王秘蜜粿果綠』今天就喝得到！一起甜甜渡過秘蜜的夜晚，並強調飲品由「最會亂調的員工小王」設計，加入「椰果+粉粿雙重爽Q」，搭配「甜而不膩的秘藏蜂蜜」，自稱「全明星都在同一杯」。

貼文一出，瞬間引來近萬人按讚，也有將近千名網友留言笑稱「真的全明星都在一杯裡！」、「時事行銷之神！」；但也有不少人批評品牌「落井下石」、「在別人傷口上灑鹽造成二度傷害，除非是自嘲，不然這種手法，個人覺得比較有關道德敗壞，一家公司要靠這種來紅也是自求多福」，甚至留言痛斥：「不厭女不會行銷的品牌？」、「請問貴店除了消費明星的八卦以外，還有其他行銷手法嗎？」

也有網友為品牌緩頰，認為拾汣茶屋一直以「時事命名」聞名，「這次男女的代稱都有在名字裡面，蠻平衡的啊！關厭女什麼事？外遇這種事情女生一定是弱勢方嗎？」、「只是諧音梗，大家太敏感了。」不過，部分法律背景網友也提出疑慮，指出若飲品名稱明顯影射特定公眾人物，可能涉及名譽權或人格權侵害，當事人有權提起民事訴訟，要求排除侵害或求償。

拾汣茶屋先前因「張家檸檬綠茶」引發本尊家寧親自上門購買而爆紅，如今再以「小王秘蜜粿果綠」延續「事件行銷」風格，雖成功引起話題，但輿論讚美或批評兩極，有網友提到消費者心態：「儘管一邊罵還是一邊想喝，拾汣還是贏了。」有人還親曝喝到該隱藏版的飲料後發現：「喝起來真的甜蜜蜜，有種很怕被人發現的感覺。」

