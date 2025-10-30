客人要求測容量浪費1公升水 飲料店員批外帶杯不環保：只為省5元

根據環境部規定，於連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場自備飲料杯購買飲料時，須提供至少5元價差。一名女店員發文，稱一名阿姨想用環保杯買飲料，但不確定能裝多少，只能幫她裝水測試，浪費水的過程讓她質疑「不環保」，也批評用環保杯的人並不是為了環保，「只為了省那5元」。

一名女網友在Dcard發文，表示她在飲料店工作，一般來說客人如果自尋攜帶環保杯，店員目測裝不下時，都會向客人詢問環保杯的容量。近日，一位阿姨帶著大杯的環保杯來買飲料，詢問是否能裝下兩杯，原PO目測環保杯約1000ml，但兩杯飲料需要1320ml。

原PO隨即詢問阿姨環保杯的容量，阿姨卻希望店員幫她裝水量量看，原PO愣了一下，也只能配合。在裝水的過程中讓她覺得「很浪費水」，裝完也發現確實不夠，他們因此浪費了1公升的水。此事讓原PO質疑，拿環保杯的人根本不是為了環保，而只是為了「省5元」而已。

此文一出，不少網友透露使用環保杯的用意，「我就是為了那5塊跟保冰，環保我才不在意，前幾代人留下來的攤子為什麼要我去環保」、「我帶環保杯是因為一次性容器放背包容易破掉」、「我用環保杯就只為了保冰」、「貪5塊錢+租屋處丟垃圾很麻煩」、「用環保杯我主要目的是保冰，不然天氣熱冰塊融化很快」。

也有網友認為顧客應該要自行測量環保杯的容量，避免浪費水資源，「她應該自己測量好cc數」、「其實妳沒義務浪費水幫她量，叫她自己確認好容量再來消費」、「我都會先搞清楚容量耶，也會洗乾淨」。

但有網友指出此事件是個案，不用上升到群體，更沒必要公審，「只是個案就上綱到所有用環保杯的人，想省5塊怎麼了嗎？不高興去檢討公司政策不用來檢討客人」、「個人問題不要上升到群體，難道我在網路上看到飲料店店員發文抱怨客人，就要覺得每個店員都會發文抱怨客人嗎」。