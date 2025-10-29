日本人遊台灣「報自己家鄉」竟獲這反應 驚喜直呼：台灣人好可怕

台灣人喜歡出國旅遊，其中日本更是多數人心中的首選。不論是北海道的雪、東京的街頭，還是沖繩的陽光海灘，許多台灣人都對日本各地都相當熟悉。近日就有日本網友分享親身經驗，笑稱自己來台旅遊時「被台灣人嚇到」。

原PO表示，過去曾到台灣旅遊，閒聊時向當地人介紹「我來自秋田縣」。沒想到對方立刻露出恍然大悟的表情，脫口說出「啊～是蠟筆小新爸爸（野原廣志）的老家那裡對吧！」讓原PO驚呼「有點可怕」，但也覺得非常有趣。

這段貼文在社群「X」（原為Twitter）上引發熱烈迴響，「蠟筆小新在台灣非常受歡迎」、「台灣人的反應太有趣了」、「很多台灣人對日本各地狀況都非常了解，我旅行時常被問到這樣的問題：山梨的桃子好吃嗎？藏王的雪好看嗎？東北地區有哪些清酒釀酒廠值得推薦？」、「我可能比台灣人還不了解日本地理」。

粉絲專頁「日本省錢小站」轉發貼文開玩笑稱，除了蠟筆小新以外，台灣人應該也很熟悉櫻桃小丸子、櫻木花道等知名動漫角色的出身地。貼文底下，許多台灣網友表示，「有的台灣人說不定去過的城市比本國人還多」、「台灣人太常去日本玩，久了知名縣市去膩，自然就會找冷門景點」、「因為台灣直飛的航點超級多啊」、「我日本朋友也是對於台灣人了解日本的熟悉度，感到不可思議」。

