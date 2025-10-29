聽新聞
0:00 / 0:00
想看牙卻得等一個月？內行教找這1類型牙醫診所比較快
看牙醫都得預約才能看？近日有民眾在社群發文，表示突發牙痛卻找不到可立即看診的牙醫，致電多間診所全被告知「需預約、最快一個月後」，讓他痛批看牙比掛專科還難。文章引發熱烈討論，許多網友也分享親身經驗，感嘆臨時牙痛卻被迫等待數週，只能忍痛撐過。
原PO在Threads上指出，自己在進食時不慎咬裂牙齒，疑似波及神經導致劇痛，隨即致電十多家診所尋求協助，卻接連碰壁。多數診所回覆須提前預約，最快也得等上三至四周，讓他不禁質疑「突發牙痛究竟該怎麼辦」。
貼文曝光後引起大批回響，有人抱怨現場候位通常只能先洗牙，真正補蛀牙還要再等兩個月，也有網友指出，新型診所幾乎全面採預約制，臨時前往常被婉拒。部分網友回憶，過去兒時牙痛只需現場掛號稍等片刻即可看診，如今即使提前登記，也得排上數周。
所幸過來人分享應變之道，建議民眾改找仍保留現場掛號制度的傳統診所，或挑選外觀較老舊的小型牙醫，機會相對較高；若診所規模較大或標榜高端裝潢，多半為預約制，建議提早到現場等候，帶著行動電源排隊，若遇到患者取消或未出現，便能即時補位。
有人更指出，自己曾為拔智齒詢問多家診所，其中一間預約竟要等待兩年，足見目前牙科人力與就診需求之間的落差。
自稱是牙科助理的網友指出，診所確實忙碌到分身乏術。一般牙醫一個診時段約三至四小時，平均需看十位以上病患，洗牙與補牙各需十五至三十分鐘，若遇根管或假牙製作，時間更長。加上器械消毒、病人遲到與突發狀況，幾乎沒有空檔接收臨時患者。
牙助也提到，台灣民眾普遍缺乏口腔保健觀念，未定期洗牙與檢查，導致蛀牙、牙周病及急性牙痛頻發。若僅為輕微疼痛，可先確實清潔口腔、使用牙線與漱口水暫時緩解，再安排預約就診。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言