「台灣飯店怎破又貴？」陸女來台崩潰 網：台灣人也想問

聯合新聞網／ 綜合報導
旅客遊台示意圖。圖／AI生成
旅客遊台示意圖。圖／AI生成

近期在小紅書上一名中國大陸網友以「台灣酒店簡直貴的離譜」為題發文，引發兩岸網友熱議。該女子IP屬地在日本，抱怨公司派她出差台灣，卻「壓根找不到在預算內、看起來不舊的酒店」，直言「台灣酒店為什麼可以這麼破又這麼貴？」，迅速累積上千則留言。

不少大陸網友有共鳴，「台灣酒店貴就算了，現在很多還要下午4點以後才能入住，早一點到也不讓進」，但也有人補充，「避開假日其實很便宜，高雄住一晚不到400元人民幣，台北也不到500人民幣。」

台灣網友則自嘲回應，「台灣人也想問，哈哈哈」，一名出差族表示，「回台灣出差最怕住飯店，又小又舊，有些還是中央空調，根本不能調整溫度」，也有人抱怨，「現在很多台灣旅店不提供牙刷、牙膏、梳子」，甚至提及近期有國旅住宿業者不提供大浴巾事件。

香港網友意見較溫和，留言表示，「真的貴嗎？我去過台北和台南，覺得還好，不算太離譜」，但澳門網友則批評體驗落差大，「真的，感覺像回到20年前，牆壁老舊、設備破舊，連椅子都像以前的公車座椅」。在新加坡的網友也加入討論，「非常貴又舊又小，牆上發霉、地板髒、天花板有蜘蛛網，一晚要價4000多台幣，還不是酒店，只是一般民宿而已」。

在美國的網友則持相反看法，「台灣酒店太便宜了！在美國這價格根本住不到乾淨房間」，也有人打趣回覆，「你要是來美國住一晚，才知道什麼叫貴」。

這場跨地區的「住宿價值觀大戰」反映出台灣旅宿產業的困境，業者普遍面臨人工成本高漲，加上環保政策限制一次性備品，旅客的體驗因此落差明顯。有網友總結，「台灣酒店其實不破，只是你訂的還不夠貴」，另一名與原PO同在日本的網友則認為問題出在公司預算，「其實是出差標準太低，日本很多企業的住宿預算十幾年沒調整過」。

住宿 台灣人 飯店 房間 國旅 小紅書

