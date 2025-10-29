超便宜機票「不含託運」怎麼辦？ 網喊安啦：達成四條件就OK

快訊

一名網友在Threads發問，「真的很多人出國沒帶託運行李嗎？」引發熱烈討論。示意圖／ingimage
看到超便宜機票，不少人立刻手刀下單，但下一秒若發現「不含託運」，可能會讓人很頭大。一名網友就在Threads發問，「常常看到很多人分享便宜機票，但都是不含託運行李，我想問，真的很多人出國沒帶託運行李嗎？」引發熱烈討論。

對此，網友紛紛表示，「基本上亞洲都可以不託運，我連去義大利也只背了10公斤、回來15公斤而已」、「符合幾個條件就容易達成：一、男性比較不需要太多瓶瓶罐罐；二、夏天衣物可以帶比較少；三、不拍照或用手機拍；四、無購物行程」、「我～女生，新加坡5天4夜，只一個後背包加斜背包，其實這樣行李已經算多的了，有強者可以把行李控制在1公斤內」、「熱帶國家的話，有託運也不使用，因為懶得等行李，這次8天7夜我和我女兒去宿霧，一起塞20寸登機箱的衣物」。

不過也有人認為，託運行李仍是必要選項，「不託運，化妝品怎麼辦？那些物品不能隨身呀」、「沒託運那買的東西跟衣服怎麼辦？用寄的嗎？」也有理性派表示，「加買行李其實不貴，怎樣都比傳統航空機票內含行李便宜」。

另外還有網友補充，如果能隨時安排假期出國，可以考慮加入特定旅遊社群，「他們很常放旅行社售不出的票，通常都是低價有含15～20公斤的託運」。

