全家改名變「犬家」？小編證實揭真相 背後原因曝光萌翻眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
全家便利商店示意圖。記者余承翰／攝影
全家便利商店示意圖。記者余承翰／攝影

新北市一間全家便利商店近日成為話題焦點！有民眾發現店面招牌竟變成「犬家」，照片曝光後立刻在網路上掀起熱議。全家便利商店隨後也在臉書粉專發文回應，親自說明「犬家」的由來，不少網友看了笑翻，還有人歪樓留言：「進去買東西是不是要講狗語汪汪汪？」

全家便利商店表示，為迎接即將到來的「犬之日」（11月1日），特別打造限定主題店，將原本的「全家」招牌換成「犬家」，引起不少民眾關注。這間限定店位於新北市新莊區中央路上，活動將持續至11月25日，讓民眾在日常生活中也能感受毛孩主題的可愛氛圍。

貼文一出，立刻引發網友熱烈回應，有網友笑稱「請問會有狗狗店員嗎？」、「店員可以戴狗耳髮箍跟尾巴嗎？」、「進去是不是要講狗語汪汪汪」，也有人直呼「太可愛了吧」、「我還以為是AI生成的」、「還沒4/1，現在是流行每個月1號都是愚人節嗎？」、「真的是愈來愈愛全家了」，甚至有人喊話希望能出現「喵家」版本，笑稱「全家太懂賺毛孩財了，錢包都準備好了」。

全家指出，新莊副都店自10月28日起搶先化身為期間限定的「犬家」便利商店，以可愛又溫馨的主題迎接「犬之日」。此次特別與人氣寵物KOL「柴犬七仙女」合作打造，從玻璃窗貼到天吊裝飾，都能看見萌度爆表的柴犬元素。同時全家也延續與「好好善待動物協會」的合作，於店內設置尋狗啟事海報與公益裝飾，希望藉此喚起大眾關注流浪犬議題，並協助弱勢狗園修繕與照護服務。

事實上，「犬之日」起源於日本，是由日本寵物食品協會於1987年所設立，日期訂在每年11月1日，象徵狗狗與人類之間的深厚情誼，也藉此推廣正確的飼養觀念。選在這一天是因「11.1」在日文中諧音如同「汪汪汪」，十分貼切地代表狗的叫聲，而每年2月22日的「貓之日」也有異曲同工之妙，源自日文「喵喵喵」的可愛諧音。

全家便利商店 便利商店 寵物 日本 狗狗 公益 動物 玻璃窗 店員

